Цены на Яндекс Такси в 2023: спрос вырос на 40%, а цены – на 11%

Рост стоимости услуг сервиса сопоставим с годовой инфляцией в Казахстане - в ноябре она составила 10,8%

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее. Снижение стоимости поездок связано с инвестициями сервиса в эти регионы.

Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе позволяет включить в расчет декабрь как сезон пикового спроса. Статистика рассчитана для регионов Казахстана, где работает Яндекс Такси. Так, например, в Алматинской области (включая Алматы) средняя стоимость минуты за год выросла на 14%, в Акмолинской области (включая Астану) — на 11%. При этом стоимость поездок по стране в среднем увеличилась также на 11%, что сопоставимо с инфляцией.

На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов: рост цен на бензин, запчасти и обслуживание автомобилей. Одновременно с этим спрос на поездки в такси в городах, где работает сервис, увеличился за год на 40%. Также в 2023 году в ряде городов, например, в Семее, были запущены тарифы повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже поездок в тарифе "Эконом" и влияют на среднюю стоимость минуты.





В ряде областей средняя стоимость минуты поездки снизилась в этом году, потому что Яндекс Такси активно инвестировал в мотивационные программы для таксопарков, их водителей и пассажиров в этих регионах.





Помимо экономических факторов, есть также временные и сезонные. Если краткосрочных колебаний в течение года значительно больше, чем в предыдущем, они могут влиять на динамику цен за весь год.





В Яндекс Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав тарифу "Вместе". В Астане за последние недели доля поездок по этому тарифу превысила 14%, а в Алматы почти достигла 10%. Эти цифры продолжают расти.

Фото: Яндекс Такси

Динамика цен приводится совокупно за 12 месяцев.

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