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Законодательство РК

Представление интересов правительства в зарубежных судах будут изучать в Казахстане

Представление интересов правительства в зарубежных судах будут изучать в Казахстане Фото: senate.parlam.kz
Министерство юстиции Казахстана планирует изучить потенциал отечественных юридических компаний по представлению интересов правительства РК в зарубежных инвестиционных арбитражах и судах, сообщает Zakon.kz.

Так, во второй половине января следующего года по инициативе Министерства юстиции в Астане пройдет Международная практическая конференция, посвященная вопросам представления и защиты интересов Правительства РК за рубежом.

Главная тема конференции – "Возможность использования потенциала казахстанских юридических фирм по представлению и защите интересов Правительства РК в зарубежных инвестиционных арбитражах и судах: имеющиеся вопросы и предстоящие задачи".

На мероприятии планируется обсудить настоящие и будущие тренды в области разрешения споров с участием Правительства РК.

В качестве спикеров на конференцию будут приглашены ведущие зарубежные и казахстанские эксперты в соответствующих областях права.

По интересующим вас вопросам, в том числе участия в конференции, можно обращаться по номеру телефона: + 7 7172 55-87-09.

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