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В Астане целый микрорайон жил 16 лет без документов

В Астане целый микрорайон жил 16 лет без документов Фото: pexels
Аким Астана Женис Касымбек заявил, что в столице есть микрорайон "Нұр-бесік" (ЖМ Коктал 1), где расположено более 200 домов. В них проживает более тысячи жителей, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, градоначальник уточнил, что в данном микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома.

Следовательно они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких.

"Вопрос по узаконению земельных участков жители микрорайона "Нұр-бесік" не раз поднимали на наших встречах. В данном направлении проделали большую работу, разрешили все технические моменты. На данный момент ведется процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов. Можно сказать, что теперь они официально жители столицы и спустя 16 лет могут прописаться у себя".Женис Касымбек

Также, по словам акима, сейчас идет благоустройство микрорайона: завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, ливневки, электроснабжению, газоснабжению и др.

В феврале 2023 года сообщалось о гражданине Узбекистана, который 20 лет жил без документов в Атырау.

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Астана Касымбек Женис
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