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В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией

В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией Фото: пресс-центр ВКО
На форуме "Справедливость. Добропорядочность. Доверие" собрались представители государственных структур, бизнеса, духовенства, общественных организаций и волонтеры, чтобы подвести итоги за год и обменяться опытом.
Напомним, Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции в 2008 году. За это время проделана большая работа, внедрены передовые антикоррупционные инструменты.
В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил аким ВКО Ермек Кошербаев, в вопросах профилактики и борьбы очень важна гласность. Нужно создать в обществе нулевую терпимость не только к коррупционным преступлениям, но и любого рода мелким правонарушениям. В этих целях в регионе создана карта коррупционных рисков, которая интегрирована с картой развития области. Это позволит создать благоприятные условия для бизнеса и инвесторов.
В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией

Фото: пресс-центр ВКО

Кроме того, на сегодняшний день в приоритете превентивные меры борьбы с коррупцией – устранение условий для ее появления. И в эту работу должны быть вовлечены все структуры, в том числе общественные организации и волонтеры.
"Неслучайно одним из стандартов, закрепленных в Конвенции ООН, является участие общества в борьбе с коррупцией. Вовлечение общественников, активистов, независимых экспертов – важная часть антикоррупционной политики. Они вносят большой вклад в общее дело, помогают искоренять коррупционные риски, выявлять факты коррупционных правонарушений, формировать нулевую терпимость к коррупции".Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.
"Комитет создан недавно, но выполняет важные функции – поддерживает взаимосвязь между госорганами и общественностью. К нам поступает много обращений, каждое мы рассматриваем и решаем спорные моменты совместно с Антикоррупционной службой. Отмечу, что в Казахстане большую популярность набирает проект "Антикоррупционное волонтерство". К нему уже присоединились более двух тысяч казахстанцев".Председатель Комитета по вопросам противодействия коррупции при Общественном совете ВКО Ануарбек Мухтарханов
В завершение мероприятия за активное участие в работе почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены несколько участников форума.
В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией

Фото: пресс-центр ВКО

В ВКО прошел форум, посвященный международному дню борьбы с коррупцией

Фото: пресс-центр ВКО

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