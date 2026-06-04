В честь Дня госсимволов в Костанае прошел патриотический форум

Областной форум "Адал азамат: елге қызмет, рәмізге құрмет" объединил представителей государственных органов, депутатского корпуса, общественных организаций, молодежи, волонтеров, и экспертов.

Главными темами обсуждения стали вопросы гражданской ответственности, патриотизма, конституционных ценностей и роли государственных символов в укреплении национального единства.

Почетными гостями форума были келин легендарного полководца и писателя Бауыржана Момышулы – известная писательница, этнограф и общественный деятель Зейнеп Ахметова и мама призера Олимпийских игр Василия Левита – Татьяна Борисовна.

Фото: акимат Костанайской области

В зал был торжественно внесен Государственный флаг и исполнен гимн. Затем аким Костанайской области Кумар Аксакалов поздравил собравшихся с праздником.

"Национальный флаг, герб и гимн – это столпы независимости, символы нашего национального духа. Нас объединяет голубой паспорт, общая цель и непоколебимая вера в созидательную силу реформ. Одним из важных исторических шагов в этом направлении является новая Конституция, принятая на национальном референдуме 15 марта. Конституция – это гарантия стабильности государства, прочный фундамент для единства страны. Основные ценности, провозглашенные в Конституции – права человека, правопорядок, социальная справедливость и принципы ответственного гражданства – стали сегодня ядром государственной политики", – отметил он в своем приветственном слове.

Фото: акимат Костанайской области

Также глава региона остановился на основных показателях, которых добилась Костанайская область в различных сферах и планах на будущее.

"В настоящее время область является центром машиностроения Казахстана. Мы выпускаем 25% объема производства машиностроительной отрасли страны. Создаются новые производства. Так, за последние три года появились еще пять современных производств. Это автомобильный завод Kia, завод по производству ведущих мостов для грузовой техники, завод по производству блоков и головок блоков для грузовых автомобилей, завод по производству пружин для ж/д транспорта, готовится к запуску завод по выпуску автокомпонентов для легковых автомобилей. В агропромышленном комплексе построено 7 крупных молочно-товарных ферм, еще 5 планируем открыть в этом году. Кроме того, запущены завод по производству сухого кобыльего молока ТОО "S-Agro Borovskoe", современный мельничный комплекс ТОО "Аруана-2010", фабрика по переработке зернобобовых культур ТОО "KAIZEN", а также завод по производству сыров мощностью 10 тысяч тонн компании ТОО "МИЛХ". Завершается строительство фабрики "Кондитерская столица". Для развития транспортной логистики, в областном центре ведется строительство международного транспортно-логистического комплекса "Тобыл", – акцентировал аким Костанайской области.

После выступления Кумар Аксакалов наградил победителей конкурса "Патриот – 2026", среди которых были спортсмены, медицинские работники, представители образования, культуры и меценатства.

Фото: акимат Костанайской области

Победителем в номинации "образование" стал ученик областного лицея "Білім-инновация" Таир Абдикадыр, который стал призером в различных международных научных олимпиадах.

"Я очень рад находиться сегодня здесь в числе патриотов нашей страны, ведь каждый из нас делает все от себя возможное, чтобы прославить нашу Родину – Казахстан", – поделился он.

Также в рамках форума в SMART-центре "IQostanay" был организован ряд тематических площадок на разные темы. Так, с депутатом Мажилиса Парламента РК Абзалом Куспаном участники обсудили вопросы правовой культуры, гражданской ответственности и роли Конституции. Тему экологического волонтерства и общественных инициатив в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" раскрыл руководитель Экологического клуба Neco Наурызбек Бирмагамбетов. А о влиянии культуры и креативных индустрий на формирование национальной идентичности рассказал учредитель и президент Альянса креативных индустрий Казахстана Давид Туганов.

Собравшиеся с интересом отметили важность данных тем и актуальность среди молодого поколения, а также получили ответы на интересующие вопросы.