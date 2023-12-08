Рейс Париж – Астана. Зачем президент Франции прилетел в Казахстан и какие выгоды это принесет

Казахстан остается ключевым партнером для европейских государств в Центральной Азии.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан. Череда встреч с президентом нашей республики Касым-Жомартом Токаевым и другие мероприятия имели главную цель – укрепить сотрудничество двух стран в экономике, политике и культуре.



Франция, учитывая большие изменения в геополитике за последние полтора года, нуждается в новых надежных источниках ресурсов, в особенности энергетических, в то время как Казахстан продолжает ставить в приоритет привлечение инвестиций и развитие собственной промышленности. Разберемся, чем важен визит Макрона и что он принесет нашей стране.

Почему Казахстан?

Регион Центральной Азии обладает значительными запасами природных ресурсов, прежде всего энергоносителей – нефти, газа и урана, а также представляет собой большой рынок сбыта в более чем 78 млн человек. Это вместе с амбициями центральноазиатских государств привлекать инвестиции и развивать свои экономики делает регион привлекательным для крупных зарубежных игроков, включая и страны Европы.

Из недавнего можно отметить переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые прошли в Берлине в сентябре, а также укрепление связей с Катаром и Китаем.

Во всех случаях Токаевым акцент делается на равное экономическое сотрудничество, в центре которого прагматичные интересы Казахстана получать новые стимулы к собственному развитию.

Поэтому визит Эммануэля Макрона, президента страны – седьмой по размеру экономики мира – в Казахстан имеет логичные причины. Фактически это ответ на официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Париж в ноябре 2022 года. Франция тогда стала второй страной, которую Токаев посетил, будучи избранным на новый срок по итогам президентских выборов.

Этот выбор был неслучайным. Франция была и остается одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Крепкие связи подтверждают официальные данные по торговле.

По данным Бюро национальной статистики, в январе-августе этого года товарооборот между Казахстаном и Францией превысил 2,7 млрд долларов, при этом наш экспорт превышает импорт почти на 1 млрд. За этот же период 2022 года показатель был меньше – почти 2,3 млрд долларов, что означает рост на 21% год к году. За весь прошлый год взаимный товарооборот Казахстана и Франции вырос на 30% в сравнении с 2021-м и достиг 4 млрд долларов. Это уже говорит о стабильном тренде на рост торговли.

Важно отметить, что в 2022 году у Франции, например, около 90% всего товарооборота в Центральной Азии приходится именно на Казахстан, что говорит о важности этого рынка для европейской страны.

Отражается это и на сфере инвестиций, где наблюдается стабильный интерес французского бизнеса к работе в нашей стране. По данным Национального банка, только за первое полугодие 2023-го приток прямых иностранных инвестиций из Франции составил 458,4 млн долларов. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составил 693,5 млн, за 2021-й – 604,4 млн, а за 2022-й – 770,2 млн долларов.

В целом, с 2005 года это государство входит в пятерку крупнейших стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана более 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.

Суммарно в Казахстане действуют более 180 французских компаний и совместных предприятий, среди которых в качестве партнеров выступают Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone.

Здесь они в партнерстве с казахстанскими компаниями реализуют крупные инвестиционные проекты. Например, совместное казахстанско-французское предприятие "Катко" с 1996 года работает и добывает уран в Туркестанской области. Партнерами выступают "Казатомпром" и Orano.

Именно энергетика и вопросы энергетической безопасности, к слову, остаются одной из сфер, наиболее интересных для Франции в Казахстане. Атомная энергетика обеспечивает до 70% выработки всей электроэнергии в этой европейской стране, а суммарная мощность промышленных ядерных реакторов там составляет порядка трех мощностей всей энергосистемы Казахстана.

Французские "Свобода, равенство, братство" и казахстанский прагматизм

Если обратиться к прошлогоднему визиту Касым-Жомарта Токаева в Париж, то можно увидеть ключевую идею, продвигаемую президентом на международной арене, – Казахстан готов наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами. В чем это выражается и как относятся к этой генеральной линии за рубежом?

Например, в ходе двусторонних переговоров Эммануэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции и между странами активно развиваются торгово-экономические связи, реализуются совместные проекты в энергетике. Также французская сторона выразила поддержку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам.

Фото: Akorda.kz

Во время визита прозвучала и другая важная цитата. Во время встречи с "капитанами" бизнеса Франции Касым-Жомарт Токаев заявил: "Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов".

Дело в том, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. В поддержку этого страна в течение ближайших семи лет планирует привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

"Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду", – подчеркнул тогда казахстанский лидер.

Эта линия продолжилась и во время нынешнего визита Эммануэля Макрона в Астану. Во время открытой части переговоров в узком составе казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского коллеги "историческим".

"Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным", – сказал президент Казахстана.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна остается преданной своим обязательствам продолжать сотрудничество с Францией. Для этого определили несколько ключевых сфер для взаимодействия, включая, например, энергетику и возобновляемые источники энергии, транзит и логистику, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

В свою очередь Эммануэль Макрон назвал темы, которые для французской стороны были приоритетными.

"Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами", – сказал французский лидер.

Фото: Akorda.kz

О более конкретных договоренностях стало известно уже по завершении переговоров в расширенном составе – после них были подписаны межгосударственные документы.

Во время брифинга для СМИ Касым-Жомарт Токаев заявил, что на переговорах стороны отметили, что важно реализовать новые проекты в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, а также сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций и финансов. Все это, по словам казахстанского лидера, "особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации".

"Подписана Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран". Касым-Жомарт Токаев

Также были подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей. Например, уже стало известно, что в 2024 году в Казахстане начнет работу Казахско-французский университет (по аналогии с Казахско-немецким в Алматы).

А президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают во многих вопросах

"Вы, господин Президент (обращение к Касым-Жомарту Токаеву. – Авт.), напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики. Несколько французских предприятий уже очень давно работают здесь. Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность", – отметил Макрон.

Из этого видно, что всего через год после визита Касым-Жомарта Токаева в Париж две страны начали заниматься сотрудничеством – не только заявлениями, но и на практике.

К примеру, подписана совместная декларация о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между холдингом QazBioPharm и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France по производству вакцины против ящура в Казахстане и соглашение о совместном предприятии по строительству ветроэлектростанций общей мощностью 1 ГВт.

Здесь речь идет о партнерстве фонда "Самрук-Қазына", "КазМунайГаза" и Total Eren. Проект предполагается осуществить в два этапа: 300 МВт мощности на первой очереди и оставшиеся 700 МВт – на второй. В ветропарке будет установлена система по аккумулированию электроэнергии – это позволит снизить риски нестабильности подачи энергии из-за изменения погоды. Проект важен для снижения дефицита электроэнергии в стране.

Также было подписано соглашение об инвестициях для проекта по производству и сервисному обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава, комплектующих к железнодорожной технике. Здесь, очевидно, в качестве партнера выступит французская компания Alstom.

Официальный визит Эммануэля Макрона, таким образом, отметился конкретными результатами для Казахстана. В нашу экономику пойдут новые потоки инвестиций в ключевых отраслях – энергетике, машиностроении, здравоохранении, образовании.

После завершения официального визита в Казахстан Эммануэль Макрон улетит для аналогичного визита в Узбекистан. А тем временем международная повестка в Астане не ослабевает – за этим визитом последовали и другие. Так, 2 ноября Казахстан с официальным визитом посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а 3 ноября прошел саммит Организации Тюркских Государств с участием глав Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Так Казахстан усиливает свой политический вес на международной арене в меняющихся глобальных условиях – с выгодой для собственного развития.

Автор: Юрий Масанов, экономический обозреватель

Примечание: Мнение автор может не совпадать с позицией редакции.