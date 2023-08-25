ВВП Казахстана вырос на 3,2% в прошлом году

По данным Бюро национальной статистики, объем произведенного валового внутреннего продукта Казахстана за 2022 год составил 103,7 трлн тенге. ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в реальном выражении на 3,2%, сообщает Zakon.kz.

При этом в структуре ВВП за 2022 год наибольшую долю занимает город Алматы – 18,5%, затем Атырауская область – 13,2%, тройку с 10,3% замыкает столица. Наименьшая доля в ВВП у области Жетісу – 1,4%.

ВВП на душу населения в 2022 году составил 5 284,7 тыс. тенге. По регионам лидирующие позиции занимают Атырауская область (19 974,1 тыс. тенге), город Алматы (8 985,6 тыс. тенге) и Астана (8 053,9 тыс. тенге).

На последних позициях находятся Жамбылская область (2212,2 тыс. тенге), Жетісу (2042,1 тыс. тенге) и Туркестанская область (1671,8 тыс. тенге).

Как отмечают статистики, высокие темпы роста ВРП наблюдаются в Акмолинской области (7,7%), Шымкенте (6,8%) и Северо-Казахстанской области (5,6%).

Вместе с тем удельный вес ненаблюдаемой экономики в ВВП 2022 года составил 18,78% и сократился на 0,97% по сравнению с предыдущим годом.

"Наибольшие доли ненаблюдаемой экономики в валовом региональном продукте наблюдаются в Туркестанской (33,93%), Жетісу (32,00%) и Северо-Казахстанской областях (24,07%), наименьшие – в Мангистауской (12,97%), Ұлытау (12,25%) и Атырауской (11,19%) областях", – говорится в сообщении.

Ранее Бюро национальной статистики сообщило о том, в каких сферах чаще всего работают казахстанцы. Оказалось, что каждый шестой трудоустроенный гражданин РК занят в торговле.