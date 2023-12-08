В своем докладе Серик Шапкенов озвучил проводимые работы по развитию промышленности, сообщает пресс-служба акима области.

За январь-октябрь 2023 года объем промышленной продукции региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14,1% и составил 9,1 трлн тенге. Из них 8,4 трлн тенге приходится на долю горнодобывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 563,8 млрд тенге.

Фото: пресс-служба Атырауской области

Наряду с этим произведено 43,9 млн тонн нефти и 22,7 млрд кубических метров попутного газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи нефти вырос на 6,3 млн тонн, попутного газа – на 2,5 млрд кубических метров. В целом, на Атыраускую область приходится 24 процента республиканского объема промышленной продукции, сообщил Серик Шапкенов.