Комфортная школа: в Атырауской области идет строительство семи школ

Фото: акимат Атырауской области

В Атырауской области строят семь школ. Из них шесть будут сданы в пользование в следующем году, три – к 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Серик Шапкенов.

В текущем году в регионе открылись две "комфортные" школы на 1 200 и 300 мест. До конца года в селе Водников будет сдан в пользование еще один подобный объект на 1 200 мест. "В настоящее время в регионе актуальна проблема трехсменных и аварийных школ. Согласно плану ее решения, в области в текущем году сданы в эксплуатацию три школы на 4 200 мест. В ближайшие два года планируем завершить строительство 27 объектов образования. В результате проблема девяти трехсменных и четырех ветхих школ в нашем регионе будет полностью решена", – сказал С. Шапкенов. Читайте также Массовая блокировка банковских счетов: что важно знать казахстанцам, разъяснили в КГД Хищения и вымогательство на миллионы тенге: арестован экс-руководитель ФК "Каспий" К жителям сразу восьми городов с предупреждением обратился "Казгидромет"

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