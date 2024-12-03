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Комфортная школа: в Атырауской области идет строительство семи школ

Комфортная школа, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:35 Фото: акимат Атырауской области
В Атырауской области строят семь школ. Из них шесть будут сданы в пользование в следующем году, три – к 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Серик Шапкенов.

В текущем году в регионе открылись две "комфортные" школы на 1 200 и 300 мест. До конца года в селе Водников будет сдан в пользование еще один подобный объект на 1 200 мест.

"В настоящее время в регионе актуальна проблема трехсменных и аварийных школ. Согласно плану ее решения, в области в текущем году сданы в эксплуатацию три школы на 4 200 мест. В ближайшие два года планируем завершить строительство 27 объектов образования. В результате проблема девяти трехсменных и четырех ветхих школ в нашем регионе будет полностью решена", – сказал С. Шапкенов.

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