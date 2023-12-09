28 иностранцев эвакуировали с трассы в Акмолинской области

Фото: pixabay

В пункт обогрева города Кокшетау эвакуировали 26 граждан Таджикистана и двоих граждан Узбекистан, из них двое детей, сообщает Zakon.kz.

Спасатели эвакуировали иностранцев 9 декабря в 01:00, на блок посту автодороги "Астана-Петропавловск". В эвакуации также участвовали сотрудники местных исполнительных органов Акмолинской области. ДЧС Акмолинской области напомнил, что при нахождении в чрезвычайной ситуации, нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Читайте также Сколько единиц техники чистят улицы Алматы после снегопада Лучшие матчи субботы! Что посмотреть? "Алиса" заговорила по-казахски

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