Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

28 иностранцев эвакуировали с трассы в Акмолинской области

эвакуация с трассы Фото: pixabay
В пункт обогрева города Кокшетау эвакуировали 26 граждан Таджикистана и двоих граждан Узбекистан, из них двое детей, сообщает Zakon.kz.

Спасатели эвакуировали иностранцев 9 декабря в 01:00, на блок посту автодороги "Астана-Петропавловск".

В эвакуации также участвовали сотрудники местных исполнительных органов Акмолинской области.

ДЧС Акмолинской области напомнил, что при нахождении в чрезвычайной ситуации, нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Читайте также

КАМАЗ
Сколько единиц техники чистят улицы Алматы после снегопада
баннер
Лучшие матчи субботы! Что посмотреть?
"Алиса" заговорила по-казахски
"Алиса" заговорила по-казахски
Данияр Кунафин
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
штормовое предупреждение
Мороз до -42, снегопад и туман ожидаются в ряде областей Казахстана
В Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: