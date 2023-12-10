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Багдат Орал объяснил инцидент на Экибастузской ТЭЦ

Экибастузская ТЭЦ Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" ("ЦАЭК") Багдат Орал ответил корреспонденту Zakon.kz на ряд вопросов, касающихся инцидента на Экибастузской ТЭЦ.

– Сегодня Экибастузская ТЭЦ разместила информацию о происшествии на теплоисточнике в городе Экибастуз. Прокомментируйте, пожалуйста, что именно произошло?

– В первую очередь хочу отметить, что никакой аварии, как это подали некоторые источники, не было, произошло технологическое нарушение на одном из участков комплекса, а именно – на золопроводе, которое было устранено в течение трех часов. В течение всего времени на станции в работе находились 7 котлоагрегатов – из них только 3 водогрейных котла на мазуте, остальные продолжили работу на угле.

Как широко освещалось ранее, в этом году на Экибастузской ТЭЦ была проведена масштабная ремонтная кампания, все основное и вспомогательное оборудование станции было приведено в полную готовность к отопительному сезону и соответствует требованиям и заданным параметрам.

К настоящему моменту производится переключение водогрейных котлоагрегатов на основное топливо – уголь и ТЭЦ выходит на свои нормативные режимы работы.

Отдельно хотел бы обратить внимание на распространение недостоверной информации. Хотел бы попросить опираться на официальные источники – это страница "Экибастузэнерго" в Instagram – там по мере обновления регулярно информация выдается, канал @ete_ekb в Telegram.

– Где именно произошло технологическое нарушение?

– На золопроводе, это технологический трубопровод, по которому транспортируется золошлаковая пульпа, образуемая в результате сжигания угля. Но хочу обратить ваше внимание, что в такой ситуации, которая возникла сегодня, станция может нести нагрузку на резервном виде топлива – на мазуте, до момента устранения неисправностей на золопроводе.

– Однако речь все-таки идет о повторении ситуации прошлого года? На данный момент все ли дома подключены к теплу?

– Это очень важный момент, хочу обратить ваше внимание на то, что все объекты города Экибастуз полностью обеспечены теплоснабжением и никаких ограничений со стороны ТЭЦ не было.

– Достаточно ли ресурсов на станции для обеспечения города теплом?

– Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме, имеет в запасе достаточно резервных мощностей. Все ресурсы и необходимое оборудование имеются в необходимом объеме.

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