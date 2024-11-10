Багдат Мусин обратился к ИТ-специалистам

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поздравил ИТ-специалистов с Днем цифровизации, сообщает Zakon.kz.

10 ноября он разместил на своей странице в Instagram видео с поздравлениями.

"Цифровизация для меня — это не просто работа и не политика. Это смысл жизни. Свой путь в ИТ я начал в 2000 году. С тех пор, еще со студенческих времен, занимаюсь проектами, создавал сайты, запускал стартапы и продолжаю работать в этой сфере по сей день. Моя супруга говорит, что именно заряд моих идей связал нас на всю жизнь. Когда мы познакомились, я рассказывал ей о будущем: о холодильниках, которые сами будут заказывать еду, о летающих машинах. Я делился с ней тем, как это будет устроено", – написал Мусин под постом.⠀

Он пожелал, чтобы каждый казахстанец с детства был полон стремлениями к великим свершениям.

"А получится это или нет – зависит от Всевышнего. Главное — намерение, стремление и постоянное совершенствование своих действий.Сегодня, в День цифровизации, хочу поздравить каждого ИТ-специалиста, каждого, кто вкладывает силы в ИТ-проекты, тех, кто финансирует их, и всех, кто день и ночь думает о том, как сделать сервисы и продукты лучше.Как глава Федерации спортивного программирования хочу сказать всем программистам: вы как фиксики, которые чинят и улучшают, оставаясь незаметными для большинства", – заключил Мусин.

Ранее Багдат Мусин поделился историей о том, как по просьбе сына принял участие в волейбольном турнире среди родителей в школе.