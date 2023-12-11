Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает пост
Известно, что Нурмагамбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.
В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.
"Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности".Пресс-служба МЭ РК
Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, КИМЭП.
Он начал карьеру в 2003 году на должности заместителя директора ТОО "Каруглесбыт".
С 2020 по 2021 году являлся управляющим директором по стратегии и развитию АО "KEGOC".
С 13 декабря 2021 года назначен вице-министром энергетики Казахстан.