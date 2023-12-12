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Уход Нурмаганбетова с поста вице-министра энергетики прокомментировал глава ведомства

министр энергетики Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 12 декабря прокомментировал уход своего вице-министра Жандоса Нурмаганбетова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, связан ли уход Жандоса Нурмаганбетова с проблемами с отоплегнием в регионах.

"По поводу заместителя, да, мой заместитель в настоящее время принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Перед увольнением он воспользовался предоставленным трудовым законодательством возможности – использовать эти дни отпуска и сразу после завершения этого периода, планирует перейти на другую работу", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Он попросил не искать подоплеку в этой ситуации. 

"Сейчас рассматриваются кандидатуры, как только будет согласовано, мы обязательно вам уведомим. Понятно, что это будет профессионал в энергетике", – резюмировал глава Минэнерго.

12 декабря Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились "технологические нарушения".

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