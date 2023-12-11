Все объекты теплоснабжения в Степногорске работают в штатном режиме

ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе находятся 3 энергетических и 1 водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением.

Сотрудниками энергетических компаний производится мониторинг городских КСК для выяснения наличия домов, где есть проблемы с внутридомовыми системами отопления.

"В связи с аномальным понижением температуры до -35% в акимате города продолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В составе штаба сотрудники акимата, ЧС, УП, здравоохранения и волонтеры". Аким Степногорска Алпысбай Кайыржанов

Горожан, в чьих домах имеются проблемы с внутридомовой системой отопления, просят передать информацию в КСК для их оперативного устранения.

