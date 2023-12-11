Коммунальные проблемы: Токаев обсудил с акимами ситуацию с обеспечением теплом

11 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.



Также сказано, что правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.

Руководство правительства заверило, что ситуация находясь в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.

В заключении глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.

В минувшие выходные сразу несколько городов Казахстана столкнулись с коммунальными проблемами: жители остались без тепла и воды.

Кроме того, в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана заявили, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Известно, что он курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.