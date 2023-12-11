Сельхозтоваропроизводители Жамбылской области получили в полной мере компенсацию

358 сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате засухи по причине дефицита поливной воды, из чрезвычайного резерва страны выделена компенсация для возмещения их ущерба в размере 2,7 млрд тенге.

Компенсация выплачена на основании предоставленных документов и комплексного изучения пострадавших объектов специальной комиссией.

Продукция, засеянная на более 9 тыс.га орашаемых посевных площадях, в результате чрезвычайной ситуации регионального масштаба, – нехватки поливной воды и засухи в летний период признана непригодной. Для возмещения ущерба сельхозтоваропроизводителям области на основании постановления правительства РК решено выделить из чрезвычайного резерва страны 3,7 млрд тенге.

По итогам выезда специальной комиссии на пострадавшие сельскохозяйственные объекты и предоставления аграриями подтверждающих документов, в список для возмещения включены 358 крестьянских хозяйств. Им из чрезвычайного резерва выплачено 2,7 млрд тенге.

890 млн тенге из выделенных 3,7 млрд возвращены в государственный бюджет по причине непредоставления подтверждающих документов со стороны сельхозтоваропроизводителей, в некоторых случаях – их несоответствия.

В частности, 6 крестьянских хозяйств из Жамбылского района Жамбылской области документы не предоставили.

2 аграриев из Байзакского района отказались в получении компенсации. 3 крестьянских хозяйства из Меркенского и Байзакского районов подали документы на возмещение затрат по другой культуре, при этом, субсидии были получены по другим культурам. 13 сельхозтоваропроизводителям, из которых 9 – из Кордайского района и 4 – из Байзакского, комиссия отказала в возмещении по причине несоответсвия заявленным требованиям – отсутствие подтверждения факта собственности земли. Специальная комиссия отказала также в получении компенсации 6 крестьянским хозяйствам Меркенского и и Рыскуловского района по причине наличия у них скважин и 1 хозяйству из Таласского района в связи с отсутствием договора с РГП "Казводхоз".