На новые дома для пострадавших в Аркалыке выделено 405 млн

405 миллионов тенге выделено из чрезвычайного резерва правительства на обеспечение жильем пострадавших в результате паводков жителей города Аркалык Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы правительства за 12 апреля 2024 года, финансирование направлено Министерству промышленности и строительства для целевых трансфертов акимату Костанайской области на приобретение жилья для семей из города Аркалык, чьи дома, согласно оценке комиссии, не подлежат восстановлению.

Также отмечено, что паводковая ситуация в Костанайской области находится под контролем Республиканского штаба.

"Пик на сегодня пройден. Городскими и районными акиматами зарегистрированы заявления о возмещении материального ущерба от граждан, чье имущество пострадало вследствие ЧС природного характера. Решение было принято по итогам работы оценочной комиссии. При этом работа по обследованию домов продолжается в Аркалыке и других населенных пунктах", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что аналогичная работа по техническому обследованию, оценке и формированию перечня пострадавших объектов ведется и в других областях, где был объявлен режим ЧС.

По мере снижения угроз будут решаться вопросы с жильем для пострадавших в период паводков граждан.

Ранее сообщалось, что небывалый паводок наполнил водохранилища в Костанайской области, пустовавшие последние годы. Специалисты подчеркивают, что на протяжении последних пяти лет все водохранилища были заполнены лишь наполовину.