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В одной из школ Акмолинской области презентовали кабинет инклюзивного образования

В одной из школ Акмолинской области презентовали кабинет инклюзивного образования Фото: управление образования Акмолинской области
В Аршалынском районе на базе общеобразовательной школы №1 поселка Аршалы состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования, сообщает управление образования Акмолинской области.
Как сообщили в ведомстве, кабинет оснащен необходимым оборудованием и мебелью и оформлен в светлых тонах для комфортного пребывания детей с учетом особенностей психофизического развития и рекомендации психолого-медико-педагогической консультации.
"С детьми будут работать педагог-психолог, социальный педагог, тифлопедагог. Специалистами ведется работа по подготовке методического материала. Обучение учащихся, посещающих КПИ в количестве 10 детей, будет осуществляется с учетом особенностей психофизического развития и рекомендации ПМПК", – уведомили в управлении образования области.
Сообщается, что миссия кабинетов, где работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-ассистенты – устранение информационных и коммуникативных барьеров, создание комфортных условий для погружения детей с особыми образовательными потребностями в школьную жизнь.
"Если ученик быстро устает и не усваивает учебный материал вместе с классом, ассистент приводит его в кабинет поддержки инклюзии и занимается с ним дополнительно. Для этого кабинет обеспечили не только нужным оборудованием, но и методическими, наглядными пособиями. На сегодняшний день особый упор делается развитию инклюзивного образования, особенно с сельской местности. Такие кабинеты необходимы в наших школах, благодаря созданию условия для качественного образования мы можем вырастить и воспитать конкурентоспособную молодежь, которая сможет защищать честь страны в будущем. Теперь мы будем усиленно заниматься развитием детей с особыми возможностями, совместно с нашими специалистами приложим все усилия, чтобы особенные дети могли получать достойное образование и высокое развитие".Методист отдела образования Арлашынского района Зейнеш Кайсанова
Напомним, что местными органами Акмолинской области с 2010 года ведется работа по развитию инклюзивного образования, основополагающим принципом которого является право ребенка, имеющего особые образовательные потребности, на совместное обучение в общеобразовательной среде со здоровыми сверстниками, при создании соответствующих условий.

В области проживают более 12 000 детей с особыми образовательными потребностями в здоровье. С целью упорядочения и координирования действий всех структур, вовлеченных в процесс создания условий для инклюзивного образования, в феврале 2014 года при управлении образования создан Координационный совет по развитию инклюзивного образования.

С 2014 года в области создана сеть опорных организаций образования по внедрению инклюзивных практик в дошкольных организациях образования, в общеобразовательных школах, в организациях ТиПО и организациях дополнительного образования. В области функционируют более 50 опорных организаций и их количество растет с каждым годом.

По словам специалистов, с помощью дополнительных инклюзивных кабинетов, в школе создается дружелюбная атмосфера и комфортные условия для развития любого ребенка. Стоит отметить, что это второй кабинет инклюзии в Аршалынском районе и уже 43 по Акмолинской области.

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