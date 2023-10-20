В одном из поселков Акмолинской области презентован кабинет инклюзии ко Дню Республики

В преддверии празднования Дня Республики на базе общеобразовательной школы села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования, сообщает Управление образования Акмолинской области.

В настоящее время решение проблем, связанных с социализацией детей с особыми образовательными потребностями, является одной из приоритетных задач социальной политики нашей страны.



Кабинет расположен на первом этаже с общей площадью 52,7 кв. м. В нем имеются три рабочие зоны: рабочая зона педагога с офисным столом, доской и компьютером, учебная зона со специально оснащенными учебными местами для детей, зона отдыха и эмоциональной разгрузки школьников.





"Кабинет поддержки инклюзивного образования расположен в стенах школы, который создаст свободное пространство для дружелюбной атмосферы в развитии детей с особыми образовательными потребностями не только данной школы, но и близлежащих организаций образования. Дети имеют возможность получать помощь в соответствии со своими потребностями, не отрываясь от учебного процесса", – отметила главный специалист отдела дошкольного и среднего образования УО Марал Коспанова.

К слову, в области функционирует 35 кабинетов поддержки инклюзивного образования, где занимаются более 600 детей с особыми образовательными потребностями.