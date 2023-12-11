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В Астане прошел концерт "Ел жүрегі – Астана"

В Астане прошел концерт "Ел жүрегі – Астана" Фото: gov.kz
10 декабря – день переноса столицы в Астану. К этой исторической дате в Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева был организован масштабный концерт, сообщает официальный сайт акимата столицы.

В концерте приняли участие лица, заложившие фундамент, внесшие неоценимый вклад в развитие и процветание Астаны. Среди них архитекторы, строители, учителя и врачи, работники культуры, стражи порядка, представители государственных и коммунальных служб, а также предприниматели малого и среднего бизнеса и ветераны труда, настоящие профессионалы своего дела.

"10 декабря – исторический день! Это был, когда прошлая Акмола стала Астаной. Спустя много лет мы с особым удовольствием отмечаем этот исторический момент. Благодаря упорному труду, проделанному в то время, сегодня наша столица стала процветающим мегаполисом. В первые годы, когда мы приехали, здесь было всего 200 тысяч жителей. Сейчас население составляет 1,5 миллиона человек. Мы видим, что город стал настоящим центром культуры. В целом, я думаю, что первые переселенцы приложили все усилия, чтобы добиться успеха для столицы. Один из них – я сам. Я горжусь тем, что участвую в самом большом явлении в истории нашей страны", – сказал почетный житель Астаны Толеген Мухамеджанов.

10 декабря – день, когда столицу Казахстана начали переносить в Астану.

Открыл концерт Заслуженный деятель РК Кайрат Баекенов песней "Астана". Ведущие рассказали о значении исторического дня и поздравили всех астанчан, внесших вклад в развитие столицы.
Песню Еркеша Шакеева "Первое утро столицы" исполнили лауреаты международных конкурсов Диная и Ален Самыкен.

Зрители также с удовольствием посмотрели выступление артиста "Столичного цирка" Актоты Тимур. В ходе вечера ведущие провели со зрителями викторины об Астане, вручили подарки тем, кто правильно отвечал на вопросы.

Заслуженный артист РК Секен Турысбеков и заслуженный деятель РК Ренат Гайсин исполнили песню "Акжауын", лауреат Международного конкурса "Славянский базар" Амре – композицию "Қыз-ай", молодой исполнитель из Астаны, лауреат международных и республиканских конкурсов Мади Сыздыков – песню "Атамекен". А завершился концерт песней народной артистки Казахстана, Героя Труда Розы Рымбаевой "Астанам – ақ ордам".

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