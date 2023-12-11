В 12 областях Казахстана ввели ограничения на трассах из-за непогоды

По информации "Казавтожол", в 12 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий ввведены ограничения движения для автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 18:30 в связи с понижением температуры воздуха, метелью, ограниченим видимости введено ограничение движения, которое действует на 61 участках автодорог республиканского значения в 12 областях:

Алматинская область – участок "Алматы–Шелек–Хоргос" км. 24–254, уч. ПВП Арман–п.Айдарлы (для всех видов автотранспорта);

– участок "Алматы–Шелек–Хоргос" км. 24–254, уч. ПВП Арман–п.Айдарлы (для всех видов автотранспорта); Акмолинская область – 20 участков. По всем направлениям(для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 20 участков. По всем направлениям(для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Актюбинская область – 1 участок. "Карабутак–Комсомольское–Денисовка–Рудный–Костанай" км. 0–234, уч. п.Карабутак–граница Костанайской области (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 1 участок. "Карабутак–Комсомольское–Денисовка–Рудный–Костанай" км. 0–234, уч. п.Карабутак–граница Костанайской области (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Жетысуская область – 3 участка: "Ушарал–Достык" км 84–184, уч. ст.Коктума–ст.Достык; "Сарыозек–Коктал" км. 45–68, (Алтын Емель) (для всех видов автотранспорта), "Алматы–Усть–Каменогорск" км. 124–558, уч. с.Жоламан–Ушарал (для грузового автотранспорта);

– 3 участка: "Ушарал–Достык" км 84–184, уч. ст.Коктума–ст.Достык; "Сарыозек–Коктал" км. 45–68, (Алтын Емель) (для всех видов автотранспорта), "Алматы–Усть–Каменогорск" км. 124–558, уч. с.Жоламан–Ушарал (для грузового автотранспорта); Жамбылская область – 2 участка: "Алматы–Ташкент–Термез" км. 534–593, уч. с.Айша–Биби–граница Туркестанская область; "Алматы–Ташкент–Термез" км. 159–238, уч. с.Кенен – с.Кайнар.6. "Мерке–Шу–Бурылбайта" км. 7–93, уч. с.Мерке–г.Шу (для грузового автотранспорта);

– 2 участка: "Алматы–Ташкент–Термез" км. 534–593, уч. с.Айша–Биби–граница Туркестанская область; "Алматы–Ташкент–Термез" км. 159–238, уч. с.Кенен – с.Кайнар.6. "Мерке–Шу–Бурылбайта" км. 7–93, уч. с.Мерке–г.Шу (для грузового автотранспорта); Карагандинская область – 7 участков. По всем направлениям (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 7 участков. По всем направлениям (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Костанайская область – 7 участков (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 7 участков (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Мангистауская область – 1 участок: "Актау–Курык" км. 13–72, уч. город Актау–с.Курык (для всех видов автотранспорта);

– 1 участок: "Актау–Курык" км. 13–72, уч. город Актау–с.Курык (для всех видов автотранспорта); Павлодарская область – 2 участка: "Кызылорда–Павлодар" км. 1135–1367, уч. граница Карагандинской обл – п.Ленинский; "Астана–Ерейментау–Шидерты" км. 205–254, уч. граница Акмолинской области – п.Шидерты (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 2 участка: "Кызылорда–Павлодар" км. 1135–1367, уч. граница Карагандинской обл – п.Ленинский; "Астана–Ерейментау–Шидерты" км. 205–254, уч. граница Акмолинской области – п.Шидерты (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Северо–Казахстанская область – 14 участков (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями);

– 14 участков (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями); Туркестанская область – 1 участок: "Алматы–Ташкент–Термез" км. 593–652, уч. граница Жамбылской области – п.Машат (для грузового автотранспорта);

– 1 участок: "Алматы–Ташкент–Термез" км. 593–652, уч. граница Жамбылской области – п.Машат (для грузового автотранспорта); Улытауская область – 1 участок:"Кызылорда–Павлодар" км. 756–788, уч.п. Жанаарка – граница Карагандинской области (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями).

По данным Казавтожола, на данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 527 единиц техники, 1273 человека и затрачено порядка 626 м3 противогололедного материала.