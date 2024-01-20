В трех областях Казахстана ввели ограничение на трассах

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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

Информация о закрытии трасс по состоянию на 20 января, 10:00: Жамбылская область – 1 участок "Алматы-Ташкент-Термез" км 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км. На трассе дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости. Жетысуская область – 1 участок "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. На трассе туман, ограничение видимости. Западно-Казахстанская область – 2 участка "Уральск-Таскала-гр.РФ" км 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км. Ветер, метель, ограничение видимости. "Самара-Шымкент" км 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км. Ограничение связано с ухудшением погодных условий в Российской Федерации. На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работы по зимнему содержанию задействовано 373 единицы специальной техники и 636 человек. Читайте также Заказывал как игрушки: казахстанца осудили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков из США Год Казахстана начинается с Италии В интернате Кентау издевались над детьми

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