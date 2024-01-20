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В трех областях Казахстана ввели ограничение на трассах

заснеженная дорога Фото: freepik
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

Информация о закрытии трасс по состоянию на 20 января, 10:00:

Жамбылская область – 1 участок

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км.

На трассе дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости.

Жетысуская область – 1 участок

  • "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

На трассе туман, ограничение видимости.

Западно-Казахстанская область – 2 участка

  • "Уральск-Таскала-гр.РФ" км 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.

Ветер, метель, ограничение видимости.

  • "Самара-Шымкент" км 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км.

Ограничение связано с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.

На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работы по зимнему содержанию задействовано 373 единицы специальной техники и 636 человек.

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