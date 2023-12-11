Чем запомнился уходящий год в сфере образования Акмолинской области

Что касается среднего образования, то в 537-дневных общеобразовательных школах сейчас обучается более 138 тыс. учащихся. Впервые в этом году питание для 58 тысяч учеников начальных классов стало бесплатным.





В этом учебном году с детьми работают более 23 тысяч педагогов, из них в текущем году более 10 тысяч прошли курсы повышения квалификации, это и воспитатели, учителя, преподаватели и администрация школ и колледжей.





В новом учебном году открылось 5 школ и один дополнительный корпус к школе на 4000 мест. Кроме того, до конца текущего года планируется открыть дополнительно еще 2 школы на 600 мест и одно студенческое общежитие на 300 мест.





Для проведения модернизации 94 школ в этом году из средств бюджета было выделено 3,0 млрд. тенге.

Капитальные ремонты проведены в 44 объектах образования на 8,6 млрд. тенге, на текущий ремонт 62 объектов образования было направлено порядка 700 млн. тенге.





Также приобретены 50 современных учебных кабинетов, в 70 школах обновлена школьная мебель, модернизированы столовые и библиотеки, закуплена художественная литература. Проведена работа по обеспечению безопасности организаций образования.





В текущем году в области при школах открыты 20 кабинетов поддержки инклюзии, до конца года планируется открытие еще нескольких. Теперь в регионе в 40 кабинетах поддержки инклюзивного образования с 900 детьми с особыми образовательными потребностями занимаются более 170 педагогов. Также для организации подвоза детей с особыми образовательными потребностями в 2023 году приобретено 6 единиц специального автотранспорта.





В текущем году продолжена работа по получению детьми дополнительного образования в 51 организации, а также в частных организациях допобразования за счет государственного образовательного заказа.

Кроме того, в общеобразовательных школах организована работа 3104 кружков и 4536 спортивных секций. Таким образом охват дополнительным образованием составил порядка 110 тысяч школьников области.

Вместе с этим текущим летом на базе бывшего Центра поддержки детей в Сандыктауском районе открыт круглогодичный детский оздоровительный лагерь "Жас даурен". А в общей сложности летним отдыхом и занятостью были охвачены почти 110 тысяч детей области.





В системе технического и профессионального образования запущена экспериментальная образовательная программа по освоению рабочей квалификации для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ в Строительно-технологическом колледже г.Кокшетау и Высшем колледже г. Степногорска. В результате, по завершении 11 класса учащиеся получат аттестат об окончании школы и диплом о присвоении рабочей квалификации.





Также был продолжен целевой набор в колледжи по заявкам предприятий. Сегодня в рамках целевого набора получают профессии более 1,5 тысяч студентов.





В соответствии с поручением главы государства, данного в Послании народу Казахстана с начала учебного года студентам колледжей увеличена стипендия на 50 %. На сегодняшний день более 15 тысяч студентов обеспечены выплатой стипендий.