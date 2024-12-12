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События

В гостях у художника: Дом-музей Кастеева в Алматы возобновил работу после реновации

Реновация , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:13 Фото: BI Group
Народный художник Абылхан Кастеев был хлебосольным хозяином, двери его дома всегда были открыты как для представителей интеллигенции того времени, так и для простого люда. Вот и сейчас, после ремонта, его обитель радостно встречает посетителей с новой экспозицией. Zakon.kz уже побывал там.

Творческое наследие Абылхана Кастеевича и сегодня вдохновляет художников, дизайнеров, архитекторов, да и просто творческих личностей. Однако его Мемориальный дом-музей до недавнего времени пребывал в плачевном состоянии, нуждался в ремонте. Помог случай и сила искусства, к которому невозможно остаться равнодушным.

Так, разрабатывая свой очередной проект в Астане, компания BI Group загорелась идеей дать ему имя выдающегося земляка.

Реновация , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:13

Фото: BI Group

"Близость ЖК Qasteev к Ботаническому саду и объектам, связанным с креативностью, натолкнула нас на мысль назвать его в честь Абылхана Кастеева. Мы обратились за разрешением к его семье и получили одобрение. Команда продолжила вдохновляться и продумывать концепцию ЖК Qasteev, пытаясь отразить в ней творчество художника. Отсылки на его работы найдут свое место в архитектуре, ландшафтном дизайне, облике мест общего пользования. С другой стороны, в знак благодарности и уважения мы изъявили желание безвозмездно помочь в реновации Дома-музея живописца", – рассказал директор по развитию бизнеса компании BI Group Асан-Али Жумабаев.

Задача перед подрядчиком ставилась непростая, ведь речь шла о каркасно-камышитовом здании 1958 года постройки. Последний серьезный ремонт эти стены видели в 1966-м. А в 2014-м, в год 110-летия Абылхана Кастеевича, здесь после небольшого косметического вмешательства был открыт Мемориальный дом-музей.

По словам его руководителя Еркина Нуразхана, с тех самых пор строение ожидало, когда же сможет обрести "второе дыхание".

"Провода, полы, потолки – все было негодное. А ведь Кастеев с семьей жил и работал здесь долгое время. Здесь хранятся его собственноручно сделанные этюдники, мебель, книги, посуда, принадлежавшие ему", – говорит Нуразхан, демонстрируя дожившие до наших дней сокровища.
Реновация , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:13

Фото: BI Group

Поскольку сам дом – тоже своего рода артефакт, отнестись к нему нужно было крайне бережно, отреставрировав, но не загубив аутентичность обстановки. Добиться именно такого эффекта строителям удалось под руководством казахстанского издателя Серика Есентаева:

"Я работаю с Государственным музеем искусств имени Абылхана Кастеева уже 20 лет, выпускал каталоги работ художника. Когда встал вопрос о ремонте Дома-музея, решил поучаствовать. Мы нашли мастеров, работающих в старых техниках, привезли их сюда. Подбирали материалы".

Судя по реакции дочери прославленного живописца Гульдарии Кастеевой, со своей задачей реставраторы справились на все 100. Она так и сказала журналистам: "Я будто вернулась домой".

"Здесь тепло и очень уютно, хотя дом обновился. Внутри, снаружи, асфальт, гараж – все привели в порядок. Это очень радует, потому что здание уже разваливалось. Вот прямо в этой маленькой комнате, где мы с вами разговариваем, когда-то жили мы сестренкой. Помню, папа всегда рано вставал. Если мы долго не просыпались, подходил со шлангом и лил воду на окна. Или заглядывал в окно и говорил, что пора вставать. Даже после его ухода я все жду, когда же он заглянет в окно и скажет: "Вставайте, девчонки!", – поделилась Гульдария Абылхановна.
Реновация , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:13

Фото: BI Group

Потомки Кастеева унаследовали творческую жилку, многие пошли по стопам талантливого предка, правда, избрав для себя разные направления. А вчера, 11 декабря, семья явила любителям искусства уникальную коллекцию из около 70 графических работ Абылхана Кастеевича, которых ранее никто не видел.

Прикоснуться к этому бесценному наследию и быту первого народного художника Казахстана вы можете в его обновленном, уютном и, как прежде, гостеприимном Мемориальном доме-музее.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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