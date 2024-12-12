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События

АФМ показало фазенду Коспаева со львами, медведем и кинотеатром

АФМ показало фазенду Коспаева со львами, медведем и кинотеатром, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 10:25 Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 12 декабря 2024 года, опубликовало ролик, в кадре которого можно увидеть солидное имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, сообщает Zakon.kz.

В АФМ напомнили, что за долгие годы члены ОПГ преступным путем добыли 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 миллионов долларов.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошную загородную фазенду с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром.

Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк. Из диких животных – это львы, медведи и другие.

В результате всех действий ОПГ, уточнили в АФМ, был причинен ущерб на сумму 9,2 миллиарда тенге.

ОПГ Коспаева длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Ранее в Агентстве сообщили, что участок на Никольском рынке, принадлежавший брату Елдоса Коспаева и конфискованный судом, пытались продать иностранцам, незаконно сняв арест.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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