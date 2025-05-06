В акмолинских школах прошел открытый урок с участием акима области Марата Ахметжанова

Необычный классный час состоялся сегодня для выпускников 11-х классов Акмолинской области. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел для всех выпускников открытый урок, приуроченый ко Дню защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Урок прошел на тему "Ұрпақтар сабақтастығы: тарихымызды сақтау арқылы Отанды қорғау". Старшеклассники смогли задать главе региона интересующие их вопросы и получили подробные ответы.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

В своем выступлении Марат Ахметжанов рассказал о развитии региона и о выдающихся соотечественниках, внесших свой вклад в историю страны. Подчеркнув важность честного труда и стремления к знаниям, он отметил, что глава государства не раз акцентировал внимание на особой роли молодежи в развитии страны.

"Молодежь – будущее нашей страны. Для ее всестороннего развития государством создаются все необходимые условия. В Акмолинской области строятся современные школы и уникальные спортивные комплексы, для выпускников предусмотрены образовательные гранты. Главное – быть честными, работать на совесть и стремиться к лучшему". Марат Ахметжанов

Также аким области рассказал о возможностях получения гранта и стипендии акима области и поддержке молодых специалистов.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Напомним, акимат ежегодно выделяет средства на государственный образовательный заказ для подготовки 100 педагогических и 85 медицинских специалистов с высшим и послевузовским образованием. В рамках программы с "Дипломом в село" молодые специалисты получают подъемные пособия и кредиты для получения жилья. Кроме того, на остродефицитные медицинские специальности имеется возможность получить до 8,5 млн тенге подъемных пособий.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

В мероприятии приняли участие все выпускники региона.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Дина Смаилова, ученица 11-го класса школы-гимназии №3 имени М. Габдуллина, поделилась своими впечатлениями от встречи:

"Беседа с акимом нашей области Маратом Ахметжановым стала для меня важным моментом. Я многое для себя переосмыслила. Будто открылись новые горизонты. Я мечтаю стать учителем английского языка и внести свой вклад в развитие образования и общества. Считаю, что эта профессия востребована и перспективна, особенно в условиях стремительного развития нашей страны". Дина Смаилова

К слову, в текущем учебном году в 536 школах Акмолинской области обучаются 139 811 учащихся с 1-го по 11-й класс. Из них 6 070 – выпускники 11-х классов, для которых такие встречи становятся важной поддержкой на пути профессионального самоопределения.