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Жителям столицы напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период

Жителям столицы напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период Фото: gov.kz
В столичном ДЧС напомнили астанчанам о правилах пожарной безопасности при эксплуатации приборов обогрева и печного оборудования, передает официальный сайт столичного акимата.
С наступлением зимнего периода и сильными морозами резко увеличивается количество пожаров и случаев отравлений угарным газом по причине неисправности печей, нарушения правил пожарной безопасности при их топке, неправильной эксплуатацией электрооборудования, электропроводки. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используют обогреватели незаводского изготовления, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.

Увеличение количества пожаров в Астане приходится на зимние месяцы и обусловлен аномальными морозами. В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей необходимо выполнять ряд противопожарных мероприятий:
  • не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
  • в течение одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;
  • запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
  • запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • не сушите вещи вблизи печных устройств;
  • не оставляйте детей без присмотра взрослых;
  • не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
  • система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. В случае возникновения пожара незамедлительно звонить по номеру – 101.

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