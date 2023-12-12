Жителям столицы напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период

В столичном ДЧС напомнили астанчанам о правилах пожарной безопасности при эксплуатации приборов обогрева и печного оборудования, передает официальный сайт столичного акимата.

С наступлением зимнего периода и сильными морозами резко увеличивается количество пожаров и случаев отравлений угарным газом по причине неисправности печей, нарушения правил пожарной безопасности при их топке, неправильной эксплуатацией электрооборудования, электропроводки. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используют обогреватели незаводского изготовления, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.





Увеличение количества пожаров в Астане приходится на зимние месяцы и обусловлен аномальными морозами. В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей необходимо выполнять ряд противопожарных мероприятий:

не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

в течение одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;

запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

не сушите вещи вблизи печных устройств;

не оставляйте детей без присмотра взрослых;

не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. В случае возникновения пожара незамедлительно звонить по номеру – 101.