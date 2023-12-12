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Рекордно высокие цены на золото пополнили ЗВР Казахстана на 131 млн долларов

Рекордно высокие цены на золото пополнили ЗВР Казахстана на 131 млн долларов Фото: Национальный банк Казахстана
По итогам ноября объем золотовалютных резервов страны составил 34,1 млрд долларов. При этом объем увеличился за месяц на 131 млн долларов.

По словам заместителя председателя НБК Алии Молдабековой эффект от роста цен на золото был частично нивелирован выплатой госдолга в объеме более 750 млн долларов.

"При этом позитивным фактором, несомненно, стал рост "золотых" котировок. Цена на золото в ноябре выросла с 1998 до 2038 долларов за унцию. При этом рост цены на драгоценный металл обусловлен резким ухудшением геополитической ситуации в мире, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке".Алия Молдабекова

В целом, по предварительным данным Нацбанка объем золотовалютных резервов составил 34,1 млрд долларов.

Напомним, что в начале декабря цены на золото побили исторический рекорд, установленный во время пандемии коронавируса, превысив 2,1 тысяч долларов за тройскую унцию.

В целом росту цен еще год назад способствовали активные закупки этого актива мировыми центральными банками. При этом стоимость золота росла несмотря на повышение процентных ставок ФРС США.

Ранее исторический "максимум" золото побило в августе 2020 года, во время пандемии Covid-19.

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Казахстан
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