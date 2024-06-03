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Для чего Нацбанк в мае купил 500 млн долларов на биржевых торгах

Для чего Нацбанк в мае купил 500 млн долларов на биржевых торгах, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:52 Фото: Zakon.kz
По итогам мая 2024 года курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 234 до 251 млн долларов. Общий объем торгов составил 5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза Национального банка Казахстана (НБК) за 3 июня 2024 года, продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда – 16% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в мае продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов, или порядка 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций в мае Национальный банк не проводил".Пресс-служба НБК

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 350 до 450 млн долларов.

"Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

О том, что творилось на валютном рынке Казахстана по итогам апреля 2024 года, можете узнать здесь.

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