Развитие языковой политики и реформа казахского языка является одним из главных приоритетов государства. Об этом сказал глава государства в одном из своих выступлений.

"В Казахстане все граждане должны владеть государственным языком, при этом граждан, не изучавших язык, никто не должен ущемлять", – акцентировал Токаев.

В Акмолинской области наблюдается повышение интереса к изучению государственного языка, в том числе и от представителей не коренных этносов.

"В рамках государственной программы на 2020-2025 годы, направленной на реализацию языковой политики, в центре проводятся курсы обучения казахскому и английскому языкам с целью формирования казахского языка как языка межэтнического общения. В текущем учебном году лекции читают 122 студента, в том числе 34 студента не коренных национальностей. Кроме того, 22 слушателя являются государственными служащими и 13 из них проходят курсы английского языка. Сегодня языки изучают 12 групп, занятия для них проводятся два раза в неделю". Сәндібек Нұршәріп

По словам спикера, целью центра является реализация программы развития и широкого использования государственного языка. С момента открытия Центра была проделана большая работа для достижения этой цели.

В соответствии со стандартом, введенным "Национальным центром тестирования" Министерства образования и науки, знания изучающих язык оцениваются по системе "КазТест", и выдаются сертификаты в соответствии с уровнем.

"Кроме того, по системе "КАЗТЕСТ" ежеквартально проходят тестирование государственные служащие, руководители учреждений нашего района, таким оценивается уровень владения государственным языком. Для тех, кто хочет выучить государственный язык самостоятельно, мы проводим онлайн-курсы и используем IT-проекты для использования ИКТ", – говорит руководитель методического центра.

Сообщается, что в мобильных приложениях доступны такие сайты как " Til-kural.kz ", " Tilmedia.kz " и " Emle.kz ". Эти сайты широко продвигаются в социальных сетях. Кроме того, на страницах Центра в Instagram и Facebook регулярно публикуется раздел "KazOnline" для представителей других этносов. В целях повышения интереса представителей других национальностей к государственному языку среди студентов и слушателей проводятся олимпиады областного и районного уровня.

"По плану, утвержденному заместителем управления внутренней политики Акмолинской области, мы проведем разъяснительную работу и окажем методическую помощь нотариусам нашего района, местам обслуживания, столовым, кафе, ресторанам по вопросу баннерной рекламы, меню и вывески на государственном языке. Использование современных интеллектуальных технологий в изучении языков – наша новая цель". Сәндібек Нұршәріп