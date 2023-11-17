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Непобежденный чемпион мира Жанкош Тураров встретится с легендарным японцем в Алматы

Непобежденный чемпион мира Жанкош Тураров встретится с легендарным японцем в Алматы Фото: Instagram/baluan_sholaq_arena
10 декабря 2023 года Дворец спорта им. Балуана Шолака примет грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе, сообщает Zakon.kz.

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В мэйн-ивенте Жанкош Тураров (27-0, 20 KO) проведет защиту титула IBO в поединке с легендарным японским боксером Акихирой Кондо (37-11-2, 21 KO), являющимся чемпионом OPBF и WBO Asia в первом полусреднем весе. Помимо мирового пояса казахстанца, на кону боя – вакантный титул WBA Gold World.

Помимо Турарова, интересы которого представляет промоутер Алимжан Калдияров, на ринге выступят звезды отечественного бокса Виктор Коточигов, Балауса Муздиман, Ельшат Нигматулла, Ельхан Табынбаев и другие звезды.

Стоит отметить, что уже третий год Жанкош закрывает сезон громкими боями в декабре. Так, в 2021-м году был нокаутирован Абдумонем Саид, жестко толкнувший Турарова на взвешивании. А в прошлом году 11 декабря казахстанец финишировал грозного Луиса Энрике Ромеро, тем самым завоевав титул IBO Intercontinental.

Также стало известно, что главным организатором турнира выступает компания LK Production в лице Лейлы Камаловой.

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