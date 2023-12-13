В Акмолинской области запланировано строительство 38 объектов первичной медико-санитарной помощи

В Акмолинской области в ближайшие годы запланировано строительство 38 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 21 фельдшерско-акушерских пункта на сумму 2,9 млрд тенге, 14 врачебных амбулаторий на сумму 4,5 млрд тенге и трех медицинских пунктов на 0,3 млрд тенге.

"Общая сумма, направленная на создание новых объектов, составляет 7,8 млрд тенге", – уведомил руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков.

Сообщается, что на 2023 год предусмотрено выделение 16 земельных участков, из них выделено 16, также на 2024 год предусмотрено 22, выделено – 22.

Среди них в Целиноградском районе – 16 участков в поселках Отемис, Жалгызкудык, Р.Кошкарбаева, Ынтымак, Раздольное, Тонкерис, Жана Жайнак, Арайлы, Оразак, Нуресиль, Приречное, Караменды Батыр, Жарлыколь, Маншук, Жанаесиль и Шалкар.

В Шортандинском – Ключи, Пригородное, Новокубанка и Тонкерис, Аккольском – Кына, Урюпинка, Новорыбинка, Атбасарском в поселке Сергеевка, Буландынском в селах Новобратское, Партизанка и Алтынды.

В Зерендинском районе в поселках Айдабул и М. Габдулиниа, Аршалынском в селе Арнасай, Астраханском в старом Колутоне, Есильском – в селах Свободный и Аксай, Егиндыкольском в селе Бауманское, Жаксынском в Кировское, Биржан Сал – в поселке Андыкожа Батыра, Ерейментауском – в селе Еркиншилик и Жаркаинском – поселок Пятигорская.

"По 13 проектам, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы, управлением направлена бюджетная заявка в Министерство здравоохранения. По 13 проектам получено заключение госэкспертизы, в том числе строительство медицинского пункта в селе Ынтымак Целиноградского района, сметная стоимость которого по экспертизе – 165 890,3 тыс. тенге, строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кына Аккольского района, стоимость по экспертизе – 239 737,9 тыс. тенге, постройка врачебной амбулатории в селе Новокубанка Шортандинского района, сметная стоимость по экспертизе – 366 274,1 тыс. тенге". Нурлан Ахильбеков

В ходе брифинга стало известно, что новые объекты здравоохранения появятся в селах Новорыбинка Аккольского района, Бауманское Егиндыкольского района, поселках Раздольное, Арайлы (Максимовка) Тонкерис, Отемис, Жалгызкудук, Маншук, Караменды батыра Целиноградского района, также в селе Ключи Шортандинского района.

Далее спикер остановился на объектах, работы над которыми уже производятся.

"Вместе с тем в этом году велось строительство Центра ПМСП в селе Коянды Целиноградского района, фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское и медицинского пункта в селе Сочинское Атбасарского района, строительство районной больницы, совмещенной с поликлиникой, в городе Степняк района Биржан сал. К тому же для проведения капитального ремонта 15 объектов в 2023 году было выделено 2,2 млрд тенге, в том числе по программе "Ауыл – Ел бесігі" предусмотрено 390 млн тенге. Был произведен капитальный ремонт инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница", весной уходящего года объект введен в эксплуатацию", – проинформировал Ахильбеков.

По информации Управления здравоохранения Акмолинской области, в регионе функционирует 561 объект здравоохранения, в том числе: 23 организации, оказывающих стационарную помощь, станция скорой медицинской помощи, центр крови, 530 организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 376 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 98 врачебных амбулаторий, 7 поликлиник и 3 центра первичной медико-санитарной помощи.