Конфронтацию мировых держав и угрозу революции ИИ обсудили эксперты "Астана Клуба"

12 декабря завершился второй день работы VII заседания "Астана Клуба". Эксперты обсудили вопросы разделения и блокализации в мире, набирающую обороты конфронтацию США и Китая, риски, связанные с изменением климата и развитием искусственного интеллекта.

Как отмечается, ключевой вопрос, который беспокоит мировое сообщество, – формирование нового международного порядка, так как прежний, существовавший на протяжении полувека, уже практически полностью утрачен. Поэтому сегодня важно найти эффективные инструменты противостояния вызовам, способным разрушить цивилизацию. Мир и безопасность являются приоритетом в условиях, когда любое локальное противостояние может вылиться в глобальный кризис.

Фото: Astana Club

На пленарном заседании "Астана Клуба" выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обозначивший главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы.

"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно". Нурсултан Назарбаев

В ходе сессии, посвященной разделению и блокализации, старший вице-президент Совета по международным отношениям (CFR) Джеймс Линдси заявил, что сегодня существует четкое фундаментальное разделение между Китаем и США. Китай становится ведущей экономической державой и претендует на политическое лидерство, проявляя все больше инициатив в рамках различных объединений, таких как БРИКС.

Фото: Astana Club

При этом представители китайского экспертного сообщества придерживаются иной точки зрения. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо подчеркнул, что не следует упрекать Китай в принятии определенной позиции, например, в российско-украинском военном конфликте. Он высказал мнение, что фактически начало третьей мировой войны было бы предопределено, для этого Китаю достаточно было поддержать позицию России. Однако Китай выступает за мирное урегулирование и внес свои предложения, как и другие страны.

Фото: Astana Club

О вероятности обострения кризиса американо-китайских отношений дискуссия продолжилась на сессии "Когда титаны сталкиваются: Битва США и Китая за доминирование и видение мирового порядка". Старший научный сотрудник Атлантического Совета, управляющий директор программы по энергетике, росту и безопасности международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций (ITIC) Ариэль Коэн предположил, что такое обострение весьма вероятно, поскольку конкуренция за глобальное доминирование продолжается. А с учетом того, что Китай становится ведущим торговым партнером для многих стран, переход к миру, где будет доминировать именно Китай, уже не является чем-то невозможным.





Глава Шанхайской академии глобального управления и региональных исследований (SAGGAS), профессор Шанхайского университета международных исследований Ян Чэн рекомендовал рассматривать наиболее критические вопросы в американо-китайских отношениях с разных точек зрения. Тем более что для мирового сообщества сегодня существует немало вызовов, которые требуют совместных действий, в том числе и вопрос сотрудничества между США и Китаем.





Обсуждая глобальную климатическую повестку, эксперты обратили внимание на то, что принимаемых правительствами стран мер уже может оказаться недостаточно.





Лауреат Нобелевской премии мира (2007), директор Фонда имени Пан Ги Муна, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН Чон Рэ Квон подчеркнул, что в вопросах борьбы с климатическими изменениями очень важно сотрудничество между правительствами разных стран и конструктивный диалог с бизнесом. Эксперт полагает, что необходимо изменить философию компенсационных мер, провести анализ расходов и, возможно, рассмотреть вопрос сокращения роста ВВП.





Председатель попечительского совета аналитического центра ODI, президент Европейского банка реконструкции и развития (2012-2020) Сума Чакрабарти представил критерии, по которым необходимо формировать пакет климатических мер. В их числе – программные документы, содержащие конкретные цели и задачи, и прямые действия по их реализации. Приоритет должны иметь меры по переходу на возобновляемые источники энергии, а также углеродная нейтральность.





В ходе сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта, эксперты пытались понять, чего в развитии ИИ для человечества больше – пользы или угроз. Главный советник Flint Global, государственный секретарь по европейским делам Португалии (2013-2015), автор предстоящей к выходу книги "Повелители Метавселенной" Бруно Масаеш признался, что не может определиться со своим отношением к современным темпам развития ИИ и его влиянии на трансформацию мира.

"Мы все еще рассматриваем ИИ как инструмент. И возникает вопрос, как использовать этот инструмент. Террористы могут использовать его для своих атак. Им уже не нужны биоинженеры, им нужен искусственный интеллект. Соответственно, насколько представляет угрозу сам по себе ИИ? Является ли он инструментом или угрозой?" – сказал он.

В целом, по мнению экспертов, необходимо приступить к выработке четких правил и регламентаций для развития ИИ. Основатель и генеральный директор компании Cellucci Associates, Inc., первый директор по коммерциализации технологий США при президентах Джордже Буше и Бараке Обама (2007-2011) Томас Селлуччи уверен, что развитие искусственного интеллекта уже невозможно остановить. Плюсы ИИ несомненны и очевидны, однако необходимо установить границы по их использованию.





Официальный представитель Ватикана, эксперт по кибербезопасности и новым технологиям Алессио Пекорарио отметил, что и у Ватикана нет "черно-белого подхода" к развитию технологий. А как использовать современные технологии – решают люди. Например, пояснил он, Ватикан выступает за запрет автономных систем вооружения.





"Все это является новым инструментарием, который мы можем использовать. И есть много элементов, которые ИИ не сможет заменить, – это эмпатия, симпатия, эмоции", – подчеркнул Пекорарио.





Напомним, ключевая миссия "Астана Клуба" – анализ глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Большой Евразии в частности.

В нынешнем году в работе "Астана Клуба" принимают участие более 40 спикеров из США, Китая, России, Испании, Бельгии, Индии, Турции, Южной Кореи, Великобритании и других стран.

