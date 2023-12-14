Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты "Астана клуба"

В столице Казахстана прошло VII заседание Astana Club, посвященное теме "Новая формула мира: на пороге трансформации". Эксперты обсудили ситуацию в мировой экономике, динамику развития стран региона Центральной Азии, а также рассмотрели возможности разрешения военных конфликтов.

Ключевая миссия "Астана клуба" – анализ глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Большой Евразии в частности. Организатором мероприятия выступил Фонд Нурсултана Назарбаева.

Выбор темы в этом году обусловлен необходимостью выработки подходов для создания принципиально новой архитектуры безопасности в Евразии. По мнению экспертов, ключевая проблема, которая беспокоит сегодня все мировое сообщество – международный порядок, существовавший на протяжении полувека, уже практически полностью утрачен. Поэтому, как отмечают эксперты, важно постараться найти эффективные инструменты противостояния вызовам, способным разрушить цивилизацию в том виде, в каком мы ее знаем.

Фото: Astana Club

На пленарном заседании "Астана клуба" традиционно принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он озвучил главные причины формирования новой геополитической реальности, в их числе – рост силового противостояния в международных отношениях и ослабление сотрудничества в ядерной сфере.

"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно". Нурсултан Назарбаев

Повестка дня VII заседания Клуба была посвящена вопросам глобальных трансформаций в мировой экономике и геополитике, а также регионального развития. В ходе одной из сессии были детально рассмотрены те потрясения в мировой экономике, которые "обнуляют" накопленную за предыдущие годы динамику глобального роста и ускоряют тренд на фрагментацию.

Фото: Astana Club

Марк Узан, генеральный директор и основатель Комитета по Обновлению Бреттон-Вудса (RBWC) отметил, что сегодня возникает вопрос о том, переходит ли мир к новой макроэкономической парадигме, которая растянется надолго, или же вступает в такие времена, когда все страны будут переживать последовательные шоки один за другим.

"Глобальная пандемия, сбой в цепочках поставок, войны поставили под вопрос надежность глобальной торговли. Энергетический кризис выявил хрупкость взаимозависимости", – сказал Марк Узан.

Фото: BI Group

Сопредседатель Европейского подразделения глобальной коалиции за эффективную логистику, заместитель генерального секретаря ОЭСР (2011-2014), премьер-министр Бельгии (2008, 2009-2011) Ив Летерм подчеркнул:

"Как оказалось, экономический прогресс не приводит автоматически к демократии западного образца, но свободная торговля и свободный рынок способствуют продвижению либеральных демократических ценностей".

Эксперты обсудили будущее Центральной Азии и в частности Афганистана. В центре внимания также оказались вопросы санкций, украинский конфликт и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: Astana Club

Премьер-министр Испании (2004-2011) Хосе Луис Сапатеро подчеркнул, что в XXI веке мир должен быть общей целью всех стран и многосторонних международных организаций, гражданского общества, всех интеллектуалов и мирового сообщества в целом.

"Очень важно придерживаться тех ценностей, которые дают нам надежду на протяжении всей человеческой истории и которые поддерживаются Организацией Объединенных Наций. Мирное разрешение конфликтов является обязательным условием взаимного сотрудничества", – заявил спикер.

Идею достижения глобального мира поддержал в своем видеообращении и Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Фото: Astana Club

"В первую очередь, мы должны рассматривать здравоохранение как мост для построения мира. Здравоохранение – это одно из немногих направлений, в котором страны всего мира могут работать независимо от идеологических расхождений", – считает глава ВОЗ.

Дискуссии также коснулись темы противостояния двух "титанов" в лице США и Китая, анализа тенденций глобализации и блокализации. В заключение участники обменялись мнениями на тему климатической повестки и обсудили рост влияния искусственного интеллекта на все сферы жизни человечества.

Фото: Astana Club