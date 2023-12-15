В Акмолинской области прошел конкурс на знание государственного языка ко Дню Независимости

В областном центре состоялся областной конкурс на знание государственного языка среди лиц некоренной национальности "Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік символы", посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.

Как рассказали организаторы, главная цель и задача – популяризация казахского языка и развитие интереса к государственному языку представителей разных этносов, поднятие уровня знания государственного языка, его ценности и значимости, показать яркость, богатство и мудрость казахского языка с помощью казахских пословиц и поговорок для развития речевой культуры, логического мышления и интеллекта.

"Подобные конкурсы служат мотивацией и положительным примером для остальных людей, которые нацелены полностью изучать государственный язык. На сегодняшний день статус казахского языка повышается и наблюдается огромный интерес к его изучению. Конкурс проводится уже второй год, планируем ежегодно практиковать данное состязание, чтобы мотивировать людей". Главный специалист отдела развития языков и ономастики УВП Акмолинской области Адильжан Амирханов

Сообщается, что проверить уровень своих знаний в конкурс приехали участники из городов Степногорск, Косшы, Кокшетау и Атбасар, а также из Сандыктауского, Зерендинкого, Жаркаинского и Буландынского районов. Участники достойно показали себя во всех турах: представили свой этнокультурный центр и на казахском языке рассказали о себе.

В интеллектуальном конкурсе участники составили рассказ по одной из тем, указанных на карточке. Состязались на знание пословиц и поговорок, также на знание обычаев и традиции казахского народа. Согласно выбранной традиций, участники демонстрировали мини-спектакль по одному из обычаев казахского народа. К тому же, конкурс состоял из разных этапов, в одном из них участники отвечали на вопросы присутствующих гостей, в котором каждый показал себя на высоком уровне.

По словам участника конкурса из Сандыктауского района Васильцова Олега Петровича, завоевавшего почетное 2 место в состязании, на мероприятии каждый проявил любовь к языку и народу, побудил других говорить на казахском языке.

"Мне 53 года, я впервые принял участие в подобном конкурсе и занял второе место. Доволен своим результатом. Считаю, что мероприятия, которые посвящены казахскому языку, нужны для того, чтобы молодежь понимала, насколько богат и красив наш государственный язык". Олег Васильцов

По итогам динамичного и захватывающего состязания, гран – при выиграла жительница города Степногорск Виолетта Аникина, перовое место заняла Лена Горбунова из Буландынского района. Вторые места завоевали Александра Мазуренко из города Косшы и Олег Васильцов из Сандыктауского района. Третье место досталось Наталье Аденцовой из Жаркаинского района и Анжеле Турлыгожиной из города Атбасар.

Всем победителям были вручены денежные сертификаты на бытовую технику.

Как сообщили в отделе развития языков и ономастики управления внутренней политики Акмолинской области традиционное мероприятие направленного на популяризацию в изучение казахского языка будет проводиться ежегодно.