Язык – опора единства: в Алматинской области отметили День языков народа Казахстана

В Уйгурском районе состоялся областной фестиваль языков "Язык – опора единства", посвященный Дню языков народа Казахстана.

В рамках мероприятия была организована выставка "Язык и общество". С праздником собравшихся поздравили аким Уйгурского района Бота Елеусизова, депутат Мажилиса Парламента РК Болат Керимбек, руководитель управления комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК Каиржан Рахымжанов, председатель маслихата Алматинской области Куат Байгоджаев, председатель регионального совета "Мирас" по развитию гражданского общества и культуры при партии "Аманат" Тангирберген Касымакынулы, член Ассамблеи народа Казахстана, активистка в сфере популяризации языка Дарья Шулима, а также председатель Алматинского областного филиала Международного общества "Қазақ тілі" Кулзира Сейитбеккызы.

В своем выступлении Куат Байгоджаев подчеркнул роль языка в единстве страны и стабильности общества, отметив, что почитание наследия народного учителя Ахмета Байтурсынулы – наш общий долг.





"Язык – это не только сущность нации, но и прочный фундамент мира и стабильности в стране. Сфера применения государственного языка с каждым годом расширяется, а говорить на казахском среди молодежи становится модным. Это наше самое большое достижение", – сказал он.

В рамках фестиваля жителей региона, внесших значительный вклад в развитие языковой сферы, наградили почетными грамотами акимата Алматинской области, Министерства науки и высшего образования РК, а также Алматинского областного филиала Международного общества "Қазақ тілі".

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой "Язык – зеркало истории" с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля "Сүйінбай сазы" и звезд искусства.

Это событие, возвысившее престиж государственного языка, который объединяет под одной крышей более ста этносов Казахстана, превратилось в настоящий всенародный праздник.