#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
Культура и шоу-бизнес

Язык – опора единства: в Алматинской области отметили День языков народа Казахстана

Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 21:47 Фото: акимат Алматинской области
В Уйгурском районе состоялся областной фестиваль языков "Язык – опора единства", посвященный Дню языков народа Казахстана.

В рамках мероприятия была организована выставка "Язык и общество". С праздником собравшихся поздравили аким Уйгурского района Бота Елеусизова, депутат Мажилиса Парламента РК Болат Керимбек, руководитель управления комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК Каиржан Рахымжанов, председатель маслихата Алматинской области Куат Байгоджаев, председатель регионального совета "Мирас" по развитию гражданского общества и культуры при партии "Аманат" Тангирберген Касымакынулы, член Ассамблеи народа Казахстана, активистка в сфере популяризации языка Дарья Шулима, а также председатель Алматинского областного филиала Международного общества "Қазақ тілі" Кулзира Сейитбеккызы.

В своем выступлении Куат Байгоджаев подчеркнул роль языка в единстве страны и стабильности общества, отметив, что почитание наследия народного учителя Ахмета Байтурсынулы – наш общий долг.


"Язык – это не только сущность нации, но и прочный фундамент мира и стабильности в стране. Сфера применения государственного языка с каждым годом расширяется, а говорить на казахском среди молодежи становится модным. Это наше самое большое достижение", – сказал он. 

В рамках фестиваля жителей региона, внесших значительный вклад в развитие языковой сферы, наградили почетными грамотами акимата Алматинской области, Министерства науки и высшего образования РК, а также Алматинского областного филиала Международного общества "Қазақ тілі".

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой "Язык – зеркало истории" с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля "Сүйінбай сазы" и звезд искусства.

Это событие, возвысившее престиж государственного языка, который объединяет под одной крышей более ста этносов Казахстана, превратилось в настоящий всенародный праздник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В России назвали самого богатого артиста
Культура и шоу-бизнес
21:09, Сегодня
В России назвали самого богатого артиста
Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал"
Культура и шоу-бизнес
08:10, Сегодня
Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал"
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион
Культура и шоу-бизнес
07:15, Сегодня
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: