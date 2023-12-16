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Участок дороги в Алматинской области закрыли для движения транспорта

предупреждение Фото: pixabay
В Алматинской области из-за непогоды 16 декабря с 8:50 закрыли участок республиканской трассы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, АО "НК "КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, сильный гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения А-2 Алматы – Ташкент – Термез, 59-143 км, участок от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в субботу, 16 декабря, высокое содержание вредных примесей в 9 городах страны.

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