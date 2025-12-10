Закрыт участок трассы Алматы – Усть-Каменогорск

В области Жетысу утром 10 декабря 2025 года закрыли участок республиканской трассы Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) региона, в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед), с 09:30 вводится закрытие движения для всех видов транспорта, кроме спецтехники дорожных служб.

"Ограничение распространяется на участок автодороги "трасса Алматы – Талдыкорган – Өскемен" (323-387 км, участок "поселок Кызылагаш – поселок Жансугуров)", – говорится в сообщении.

Ориентированное время открытия – 10 декабря в 17:00.

Синоптики в области Жетысу прогнозировали временами сильный снег, на востоке, в горных районах – гололед, туман, метель.