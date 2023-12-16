В Степногорске восстановили подачу тепла

Аким города Степногорска Алпысбай Каиржанов рассказал о том, как на сегодня обстоят дела с подачей тепла, сообщает Zakon.kz.

"Подача тепла восстановлена. Будем надеется, что такой ситуации не будет в будущем. У нас есть транзитные трубы, которые надо менять, это порядка 19 км, проектно-сметную документацию завершаем и потом будем подавать на реализацию. 88 км – это магистральная трасса ТОО "Степногорск Теплотранзит", также разрабатывают проект, планируют за счет кредитования отремонтировать. То есть саму магистраль, которая до города доходит, предприятие планируют сделать за счет своих средств", – рассказал аким Каиржанов Алпысбай.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Акимат города, в свою очередь, принял сложный участок – 29 км – то есть там, где в прошлом году были порывы и приходилось отключать по 10-15 домов.

"Тепломагистраль, где случилась авария была изношена. В целом, по городу изношенность сетей составляет 82%. На данный момент имеются проблемы, в основном, во 2 микрорайоне. Кроме того, продолжаем принимать заявки", – дополнил градоначальник.

Что касается 1 микрорайона, то там ставится сброс на протечку воды, так как циркуляции местами нет. Это делается для того, чтобы она циркулировала и не замерзала.

"В связи с сильными морозами, чтобы не замерзали трубы, поставили на протечку. Данные работы будут продолжены. По порывам заявки принимаются председателями КСК, которые в дальнейшем подают заявки в штаб. На данный момент председатель КСК обходит дома и проводит ревизию", – отметил аким города.

К слову, по окончанию восстановительных работ планируется провести встречу с жильцами по ремонту в домах.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Напомним, что ввиду изношенности трассы в городе Степногорске произошла аварийная ситуация между 7-9 микрорайонами. Коммунальные службы оперативно среагировали, но из-за сильных морозов и поднятия давления случилось авария.

В одном из домов за счет спонсорских средств полностью меняется разводка верхнего этажа. На данный момент тепло восстановлено, ТЭЦ работает в штатном режиме. В работе 3 энергетических и 1 водогрейный котла.