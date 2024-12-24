В центре Алматы восстановили подачу тепла
Утром 24 декабря 2024 года в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" заявили, что работы по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году, завершены.
"Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Теперь, как уточнили специалисты, после запуска системы теплоснабжения управляющей компании – КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.
Также алматинцам напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам:
- +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно),
- +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.
Всего в 2024 году в Алматы реконструировано 20 км теплосетей, которые были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. Работы, как пообещали в ТОО "Алматинские тепловые сети", в данном направлении будут продолжены и в следующем сезоне.