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Общество

В центре Алматы восстановили подачу тепла

Центр Алматы остался без отопления: подача тепла восстановлена, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 09:16 Фото: Zakon.kz
Бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" восстановила подачу тепла для жителей, оставшихся без отопления еще 23 декабря 2024 года. Авария на тепломагистрали произошла из-за износа трубопровода, сообщает Zakon.kz.

Утром 24 декабря 2024 года в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" заявили, что работы по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году, завершены.

"Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Теперь, как уточнили специалисты, после запуска системы теплоснабжения управляющей компании – КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.

Также алматинцам напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам:

  • +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно),
  • +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

Всего в 2024 году в Алматы реконструировано 20 км теплосетей, которые были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. Работы, как пообещали в ТОО "Алматинские тепловые сети", в данном направлении будут продолжены и в следующем сезоне.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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