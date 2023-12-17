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11 семей получили ключи от льготного жилья в Акмолинской области

квартиры Фото: пресс-служба акимата Бурабайского района
В День независимости Республики Казахстан в Бурабайском районе было вручено 11 ключей от квартир жителям, входящим в категорию социально уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

Среди получателей пенсионеры, лица с инвалидностью, неполные семьи.


"Предоставление арендного жилья для очередников акимата без права выкупа является важным шагом в поддержку нуждающихся в жилье. Квартиры выкуплены за счет средств из республиканского бюджета, при условии что стоимость одной квартиры не должна превышать 9,6 млн тенге", – акцентировали в Бурабайском районном акимате.

Информируется, что из расчета площади будет расчитана сумма ежемесячной арендной платы за квартиру. Коммунальные платежи и услуги по содержанию дома оплачиваются дополнительно. Аренда на льготных условиях значительно снизит финансовую нагрузку на семьи, ранее ежемесячно тратившие от 70 тыс. до 120 тыс. тенге на аренду у частных лиц.

Обладатели ключей от квартир подчеркнули, что эти перемены долгожданные и пришли важным подарком в преддверии празднования Дня Независимости Казахстана. Некоторые из них ожидали льготное жилье более 15 лет.

Работа по предоставлению арендного жилья продолжается.

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