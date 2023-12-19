Итоги года: в правительстве рассказали о развитии образования

В правительстве Казахстана подвели итоги 2023 года в сфере образования и рассказали о работе, которую проделали по реализации ряда важных инициатив главы государства по укреплению сферы образования на всех уровнях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

Главное за год в сфере образования:

В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тыс. ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тыс. ученических мест (в две смены).

С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тыс. учеников.

В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.

С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4 классов и более 200 тыс. детей из социально уязвимых слоев населения.

Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.

Разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.

В январе заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в два раза.

С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тыс. воспитателей.

"1000 лидеров изменений в образовании". Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.

Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".

Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.

В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода.

При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.

В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тыс. грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тыс. грантов.

С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге, соответственно.

В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тыс. мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тыс. койко-мест.

Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.

Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.

До 133 тыс. мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.

Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби и ЮКУ им. М. Ауэзова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.

Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз – рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.

Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:

Создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

Открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима.

Подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским Университетом им. И. Жансугурова и Политехническим университетом Марке (Италия).

Создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.

Открыт филиал Университета города Гонконг на базе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева.

Открыта Мастерская Лу Бань на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).

Подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.

В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тыс. студентов прошли более 67 тыс. курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.