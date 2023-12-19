Итоги года: в правительстве рассказали о развитии образования
Одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.
Главное за год в сфере образования:
- В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тыс. ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.
- В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тыс. ученических мест (в две смены).
- С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тыс. учеников.
- В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.
- С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4 классов и более 200 тыс. детей из социально уязвимых слоев населения.
- Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.
- Разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.
- В январе заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в два раза.
- С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тыс. воспитателей.
- "1000 лидеров изменений в образовании". Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.
- Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".
- Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.
В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода.
При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
- В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тыс. грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тыс. грантов.
- С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге, соответственно.
- В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тыс. мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тыс. койко-мест.
- Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.
- Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.
- До 133 тыс. мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.
Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби и ЮКУ им. М. Ауэзова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.
Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз – рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.
Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:
- Создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.
- Открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима.
- Подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским Университетом им. И. Жансугурова и Политехническим университетом Марке (Италия).
- Создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.
- Открыт филиал Университета города Гонконг на базе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева.
- Открыта Мастерская Лу Бань на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).
- Подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.
В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тыс. студентов прошли более 67 тыс. курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.