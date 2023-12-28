Итоги года: доступное жилье и производство стройматериалов

Подводя итоги 2023 года, в правительстве Казахстана рассказали о работе, которую провели за 12 месяцев в сфере жилищного строительства и как модернизировали инфраструктуру ЖКХ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Выполняя предвыборную программу Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", в правительстве отметили достижения в сфере строительства. Так, для обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено свыше 104 млрд тенге на приобретение 10,9 тыс. арендных квартир, а также более 158 млрд тенге – на строительство и реализацию 12,5 тыс. единиц кредитного жилья.

По итогам 11 месяцев в Казахстане введено свыше 15 млн кв. метров нового жилья, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому порядка 134 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.

В целом по республике сдано в эксплуатацию 134 тыс. жилищ, из которых более 32 тыс. – индивидуальные жилые дома.

Объем строительных работ достиг 5,9 трлн тенге, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.

Наращивание собственного производства строительных материалов является важным компонентом развития отрасли. Так, утверждена Дорожная карта до 2027 года, включающая 270 проектов в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,8 трлн тенге.

В текущем году запущен 41 проект на 73 млрд тенге. Среди них заводы по производству извести 1-го сорта в Карагандинской области и производству асфальтобетона в Астане. Наряду с этим восстановлен и модернизирован цементный завод в области Абай. В области Жетісу расширено производство керамических плит. В Астане налажен выпуск кровельных и облицовочных материалов.

В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию еще 3 проектов в Шымкенте на сумму 2 млрд тенге.

Так, производство строительных материалов в республике выросло на 10,2% до 1,03 трлн тенге. При этом увеличилась доля отечественных товаропроизводителей в общем объеме закупок.

"Отбасы банк" осуществил выдачу 4,4 тыс. льготных жилищных кредитов под 2% на сумму 43,7 млрд тенге, а также 2,7 тыс. кредитов под 5% на 32 млрд тенге. Речь о программах "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

В целях недопущения точечной застройки разработан механизм единой градостроительной экспертизы, которая будет внедрена с января 2024 года. Теперь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную экспертизу с обязательной регистрацией в информационной системе Госградкадастра.

Для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство:

планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия;

для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.

В настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

В текущем году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.

Ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования". Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).

В Астане на начало текущего года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4 тыс. дольщиков. В текущем году порядка 3,6 тыс. дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат ключи в первом полугодии 2024 года.

В целом по Астане за последние годы с участием государства было завершено строительство более 120 проблемных многоквартирных жилых домов, решены жилищные вопросы более 14 тыс. дольщиков.

В текущем году отремонтировано 560 км тепловых сетей, а также 1,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах – до 98,8%, в селах – до 96,3%. В целом по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения.