Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года

В январе нас ожидают два праздника – Новый год и православное Рождество, сообщает Zakon.kz.

В этом году дни отдыха в январе на Новый год достаточно короткие – 1 и 2 января. 3 января выходим на работу.

В целом на празднование Нового года казахстанцам отводится 4 дня:

при пятидневной неделе: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года;

при шестидневной рабочей неделе: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается. Поэтому в этом году дополнительного дня отдыха не будет.

Таким образом, на Рождество отдыхаем:



при пятидневной неделе: 6 и 7 января;

при шестидневной рабочей неделе: только 7 января.





Фото: Zakon.kz



