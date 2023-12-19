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Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года Фото: Zakon.kz
В январе нас ожидают два праздника – Новый год и православное Рождество, сообщает Zakon.kz.

В этом году дни отдыха в январе на Новый год достаточно короткие – 1 и 2 января. 3 января выходим на работу.

В целом на празднование Нового года казахстанцам отводится 4 дня:

  • при пятидневной неделе: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года;
  • при шестидневной рабочей неделе: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается. Поэтому в этом году дополнительного дня отдыха не будет.

Таким образом, на Рождество отдыхаем:

  • при пятидневной неделе: 6 и 7 января;
  • при шестидневной рабочей неделе: только 7 января.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года

Фото: Zakon.kz


Лариса Черненко
Казахстан
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