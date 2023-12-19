В области Ұлытау подвели итоги 2023 года

Расположенный в самом центре Казахстана, регион в 2023 году направил все свои усилия, чтобы создать прочный фундамент для усиленного развития.

Из бесперспективного в прогрессивный

8 июня 2022 года – день рождения области Ұлытау. В регионе 2 района и 3 города. По состоянию на 1 ноября 2023 года здесь проживают более 220 тыс. человек. Оглядываясь назад и на данные Национального бюро статистики, понятно, малонаселенность закономерно сказалась и на социально-экономических показателях. По многим из них доля Ұлытау в общем регионе с Карагандинской областью едва достигала 20-25%. Но вновь обретенный статус областного центра – Жезказгана вселил уверенность в местных жителей. Город получил шанс на вторую молодость. И этим шансом смогли воспользоваться умело.





Во-первых, выход в "свободное плавание" начали заблаговременно. Привели в порядок город и подъездные пути.





Во-вторых, оперативно разработали Планы развития, финансирования и приступили к делу.

Что же изменилось на территории Великих гор за короткий период?





Для выполнения поставленных задач есть действенный инструмент – финансовая самодостаточность региона. На сегодняшний день областной бюджет составляет 145,4 млрд тенге. Цифры в масштабах страны, может, и небольшие, но на душу населения показатели неплохие. Собственные же доходы областного бюджета с начала года увеличились с 35,9 млрд тенге до 40,8 млрд тенге.





План развития региона учитывает наращивание минерально-сырьевой базы: увеличение ежегодного объёма добычи жильного кварца, разработка новых участков, геологоразведка месторождений. Кроме того, в области открывают новые производства.





К примеру, в текущем году введен кирпичный завод в селе Талап мощностью 20 млн штук кирпичей в год, что позволит на 20% снизить зависимость области от привозной строительной продукции.

Продолжается реализация 3 объектов с общим объемом инвестиций свыше 10 млрд тенге.



Регион начал активно развивать предпринимательскую жилку местных жителей. В рамках соответствующего Национального проекта профинансированы 218 начинаний МСБ на 7,2 млрд тенге. 59 идей молодежи получили поддержку в виде микрокредитов под 2,5% на 270 млн тенге. С каждым днем растет спрос на участие в новой программе "Ауыл аманаты", направленной на поддержку сельского населения. Из республиканского бюджета по ней выделены 3,3 млрд тенге, из которых уже одобрено заявок почти на половину суммы.





Показательно то, что Ұлытау становится интересным не только по традиционным видам деятельности, связанным с недропользованием, но появляются и новые проекты, такие как, развитие возобновляемых источников электроэнергии, в сфере агропромышленной деятельности и ряд других. Так, в октябре 2023 года между акиматом области Ұлытау, отечественными и иностранными инвесторами подписан Меморандум о сотрудничестве в реализации проектов по строительству ветропарка мощностью 1 ГВт и завода по производству секций башен ветроустановок мощностью 100 башен в год. Для строительства данного завода заложена капсула в г.Жезказгане.





Большие планы и в сфере АПК. В целом предусмотрена реализация 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 7 млрд тенге с созданием свыше 230 новых рабочих мест. Среди них такие, как животноводческий комплекс на 10 тысяч голов скота с убойным цехом в Жанаркинском районе, птицефабрика по производству мяса птицы в г.Жезказгане, цех по переработке мяса птицы в г.Сатпаеве, модернизация мукомольного комплекса в г.Жезказгане, выращивание картофеля и овощей на площади не менее 400 га., внедрение засухоустойчивых кормовых культур с созданием кормовых севооборотов на площади 100 га. В области уверены, что реализация этих проектов позволит на 30% обеспечить внутренний рынок мясом птицы, молочной продукцией, картофелем и овощной продукцией.

Тем более что в настоящее время реализован проект по орошению на площади не менее 400 га в Улытауском районе области. Сумма инвестиций составила 320 млн тенге. Оросительное оборудование дождевального типа приобретено в регионе впервые.





Модернизация коснулась и сферы здравоохранения. Началось строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, ведутся капитальные ремонты больницы в городе Сатпаев, поликлиники при многопрофильной центральной райбольнице Жанаарки, закуплены медоборудование и санитарный транспорт для ряда городских и сельских больниц. Согласно Комплексному плану по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы, совместно с фондом "Қазақстан халқына" будет обеспечено материально-техническое оснащение онкологического центра.





К тому же в области впервые решен вопрос выплаты подъемных вновь прибывшим 12-ти медработникам по 5 млн тенге каждому. На следующий год запланировано привлечение еще 30 работников.





Стройка века в Ұлытау





В 2023 году по области Ұлытау благодаря государственным программам 729 семей смогли улучшить жилищные условия, более 70 очередников получили жилье. Строители в регионе нынче в большом спросе и почете. Ведь стройка развернута практически везде. Так, в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в течение двух лет будет построено 6 комфортных школ на 3600 ученических мест. За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования строят общежитие на 200 мест для учеников специализированной школы-интерната имени Абая. Порядка 40 объектов образования получили капитальный и текущий ремонты, приобретены 45 предметных кабинетов, достраиваются детские сады в городах Жезказган и Сатпаев по 320 мест.





Область в ожидании появления еще одного крупного объекта образования – технического университета "Ұлытау". Уникальность проекта в том, что планируется участие Консорциума университетов Канады. Предварительно был изучен международный опыт, особенно примеры, когда университеты поднимали города. Дорожная карта на 2023-2024 годы по поэтапному открытию университета уже разработана. Местные власти связывают большие надежды с этим проектом – диверсификацию экономики, приток молодежи, усиление кадрового потенциала в технической сфере, создание новых рабочих мест и большой экономический прорыв. Запустить университет должны в течение трех лет.





Логистика для развития региона





С начала года реконструировано и отремонтировано всего 172 км автодорог, из них 15 км автодорог республиканского и 53 км областного значения. По программе "Ауыл – Ел бесігі" отремонтировано 45 км и 59 км внутригородских дорог на общую сумму свыше 12 млрд тенге.

Кроме того, возобновлены ежедневные авиарейсы и поезда "Тальго" в направлении Алматы и Астаны. В октябре запущен авиарейс в Шымкент и уже спустя месяц периодичность полетов увеличилась с двух раз в неделю до трех. А это важно и для развития туризма.





Этно- и экотуризм





Наличие сакральных мест и памятников истории различных эпох позволяет Ұлытау наращивать свой туристский потенциал, в том числе этно- и экотуризм. Постоянно растет количество туристов, как внутренних, так и иностранных. Зарубежных гостей увеличилось почти в 2 раза.





Местные власти работают и над развитием туристской инфраструктуры: открываются гостиничные комплексы, для бизнеса предусматриваются меры государственной поддержки в виде возмещения 10% затрат от вложенных инвестиций, завершится и строительство новой дороги до историко-культурного комплекса "Жошы хан" и мавзолея Домбауыл. Разработаны эскизы благоустройства подножия горы Әулиетау, родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ в Улытауском районе.





Отдачу от всех вложений в развитие образования, здравоохранения, экономики в регионе уже ждут в ближайшие годы. И это убежденность людей, придерживающихся принципов социальной ответственности. Но не только из чувства долга, а ради процветания своей малой, но перспективной родины.



