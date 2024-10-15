В области Улытау подвели итоги деятельности Антикора за 9 месяцев текущего года

На площадке Региональной службы коммуникаций области Ұлытау состоялся брифинг на тему "Итоги деятельности департамента антикоррупционной службы по области за девять месяцев текущего года".

Руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по области Ұлытау Ерлан Жолдыбаев рассказал о том, что за девять месяцев текущего года проведена значительная работа, направленная на оздоровление ситуации в регионе.

В частности, особое внимание было уделено профилактическим мерам и формированию антикоррупционной культуры и поведения в обществе. Основной акцент сделан на выявление и пресечение правонарушений в социально значимых сферах, закрепленных в карте коррупционных рисков.

"По линии превенции департаментом проводилась целенаправленная превентивная работа с проведением разъяснительных лекций и семинаров на уровне первых руководителей. Всего проведено 167 мероприятий с охватом порядка 10 тыс. человек. К данной работе также привлекаются общественность, СМИ и волонтеры. Организована премьера спектакля, а также снят короткометражный фильм. Все это направлено на формирование сознательного мышления и проявления нулевой терпимости к коррупции. По городу Жезказгану курсирует общественный транспорт с информацией о противодействии коррупции и с номером сall-центра 1424. Изготовлено порядка 6 тыс. раздаточных материалов на антикоррупционную тематику, которые распространяются волонтерами. На мониторах ЦОНов, с учетом массовости населения, размещены заставки на антикоррупционную тематику, а также изготовлены специальные коврики для компьютерной мыши с номером сall-центра 1424. Антикоррупционное просвещение населения проводится на постоянной основе и периодически совершенствуется".

Также глава департамента сообщил о том, что по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева начат и идет к завершению анализ коррупционных рисков в автодорожной сфере. Качество выполненных работ подрядными организациями в сфере дорог зависит от гарантийных сроков (при среднем ремонте устанавливались сроки от двух до трех лет). По рекомендации департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по области Ұлытау пересмотрена практика применения минимальных гарантийных сроков по ремонту дорог в сторону увеличения, т. е. до пяти и семи лет соответственно (уполномоченными органами вынесены приказы об увеличении гарантийных сроков по реконструкции и строительству дорог до 84 месяцев (семь лет), по среднему ремонту – до 60 месяцев (пять лет). Кроме того, действующим законодательством предусмотрено обязательное ведение паспортизации и инструментального обследования автомобильных дорог.

"Чувствительным остается вопрос "долгостроев" региона. От его решения зависит социальная стабильность и развитие области в целом. Высоко оценивая значимость завершение четырех социальных объектов нашего региона, департаментом обеспечивается постоянный контроль за ходом их строительства, в том числе выездные мероприятия с привлечением уполномоченных органов, представителей подрядных организаций, общественности и волонтеров", – отметил спикер. – В сфере государственных закупок хочется отметить и подчеркнуть, что одним из основных и приоритетных направлений нашего департамента является недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. За девять месяцев т. г. в рамках мониторинга госзакупок сэкономлено 1,3 млрд тенге бюджетных средств, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В сравнении с первым полугодием динамика показателей по превентивной, а также оперативно-следственной работам значительно улучшилась, и работа в таком темпе будет продолжена", – подытожил Ерлан Жолдыбаев.

В завершении брифинга руководитель департамента напомнил, что борьба с коррупцией – это общая задача.