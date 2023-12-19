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Законодательство РК

В Минюсте рассказали, будут ли ужесточать ответственность за плагиат

Казахстан плагиат законы нормы изменения мнение Министерство юстиции Фото: freepik
На пресс-конференции в СЦК вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова прокомментировала, собираются ли в Казахстане ужесточать ответственность за плагиат в сфере авторской и интеллектуальной собственности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ботагоз Жакселековой, какие-либо изменения норм осуществляются по итогами применения или статистики. Она отметила, что в это случае нет необходимости во внесении изменений.

"Что касается плагиата, у нас на сегодня имеется ответственность за нарушение авторских прав. Ужесточение ответственности или вообще пересмотр у нас осуществляется по итогам право применения этой нормы и статистики. Но вот нужно сказать, что за последний 2023 год всего лишь было семь дел в отношении 10 лиц и только два из них касались плагиата. То есть на сегодня такой острой необходимости усиливать ответственность, ужесточать ее, мы не видим". Ботагоз Жакселекова

Согласно ст. 198 "Нарушение авторских и (или) смежных прав" Уголовного кодекса незаконное использование объектов авторского или смежных прав наказываются штрафами в зависимости от ущерба, либо привлечением к общественным работам, либо ограничением свободы.

Одним из громких судебных процессов, посвященных плагиату, в этом году стало дело о веб-сериале "5:32". Истец Аскар Джалдинов обратился в суд с иском к ТОО "Salem Social Media". Он потребовал взыскать с них компенсацию за нарушение авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 млн тенге.

Суд установил, что сценаристы веб-сериала заимствовали факты и события, которые были в книге истца. Ответчики отрицали факт нарушения авторских прав. Суд принял решение в пользу казахстанского журналиста и  удовлетворил иск частично, обязав ответчиков публично признать факт использования книги отражением факта такого использования в титрах указанного сериала.

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