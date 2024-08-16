Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова 16 августа на брифинге в СЦК рассказала, как нарушения авторского права влияют на казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнула, что масштабы преступлений в сфере авторского права могут быть сопоставимы по своему объему с нарушениями в сфере оборота наркотических средств и торговли оружием.

"Большую обеспокоенность вызывают нарушения в отношении детских товаров и лекарственных средств, имеющих непосредственное отношение к безопасности наших граждан. Как известно, продажа и потребление поддельной или контрафактной продукции является серьезной проблемой для общества. Это не только нарушает права и интересы владельцев товарных знаков, которые теряют прибыль и репутацию из-за недобросовестной конкуренции, но и представляет угрозу здоровью и жизни потребителей, особенно детей, которые любят сладости и игрушки", – дополнила Ботагоз Жакселекова.

Она подчеркнула, что, согласно национальному законодательству, за нарушение прав интеллектуальной собственности предусмотрены гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

"Одним из способов защиты прав на товарные знаки и объекты права промышленной собственности является досудебное рассмотрение споров в апелляционном совете при Министерстве юстиции. (...) Если обратиться к статистике, то средний показатель не обжалованных решений Апелляционного совета составляет 78%, то есть лишь 22% от общего количества вынесенных решений направляется в суд. Данные цифры, на наш взгляд, показывают эффективность досудебной процедуры", – озвучила Ботагоз Жакселекова.

26 июля 2024 года, в Алматы под брендом LEGO продавали конструкторы, представляющие серьезную угрозу здоровью детей.