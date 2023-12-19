Генеральным директором РГП "КазСтандарт" назначена Еркежан Амирханова

По результатам конкурсного отбора на должность гендиректора РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и метрологии назначена Еркежан Амирханова, сообщает Zakon.kz.

До настоящего времени она занимала должность заместителя в этом институте.

Еркежан Амирханова в 1994 году закончила МГУ им. Ломоносова, в 2002 году – Карагандинский институт актуального образования "Болашак", а в 2017 году – Костанайский инженерно-экономический Университет по специальности "Стандартизация, сертификация и метрология".

Имеет опыт преподавательской деятельности, работы в юридических и кадровых подразделениях подведомственных и дочерних организациях национальных компаний, руководящей должности в АО "Национальная компания "Kazakh Invest", в системе стандартизации – с 2008 года.

В РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (а ныне в РГП "КазСтандарт") Амирханова в течение последних 15 лет занимала должности начальника управлений НИР, СМК и обучения, технического нормирования, классификации и НИР, Директора Информационного центра по ТБТ/СФС, руководителя Департамента анализа и систематизации стандартов, руководителя Координационного центра по техническому регулированию, заместителя генерального директора, Первого заместителя генерального директора

Награждена Государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін" (2018 г.), почетным знаком Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ), обладатель звания "Заслуженный стандартизатор Республики Казахстан", а также ряда почетных грамот и благодарственных писем руководства Администрации Президента и Правительства, активный участник разработки Закона Республики Казахстан "О стандартизации".

"Для нас были важны опыт работы в системе, безупречная репутация, видение и отсутствие оторванности от реальных потребностей сферы, в совокупности с гендерным балансом на руководящих должностях в системе – именно с учетом этих составляющих был сделан выбор". председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев

Куаныш Еликбаев поставил перед новым руководством задачи по развитию сферы.